【ラ・リーガ第21節】(アノエタ)

ソシエダ 0-3(前半0-0)ヘタフェ

<得点者>

[ヘ]クリスタンタス・ウチェ(72分)、カルレス・ペレス2(74分、85分)

<警告>

[ソ]ベニャト・トゥリエンテス(15分)、久保建英(90分+5)、ジョン・アランブル(90分+6)

[ヘ]ルイス・ミジャ(25分)、ベルトゥ・ユルドゥルム(45分+1)、オマル・アルデレーテ(54分)、ジェジュ・サンティアゴ(90分)、フアン・ベロカル(90分+2)、Coba(90分+6)

観衆:30,004人

久保建英は1vs3打開など数々の決定機演出も…ソシエダまたも3失点で今季初の公式戦3連敗