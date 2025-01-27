ソシエダvsヘタフェ 試合記録
【ラ・リーガ第21節】(アノエタ)
ソシエダ 0-3(前半0-0)ヘタフェ
<得点者>
[ヘ]クリスタンタス・ウチェ(72分)、カルレス・ペレス2(74分、85分)
<警告>
[ソ]ベニャト・トゥリエンテス(15分)、久保建英(90分+5)、ジョン・アランブル(90分+6)
[ヘ]ルイス・ミジャ(25分)、ベルトゥ・ユルドゥルム(45分+1)、オマル・アルデレーテ(54分)、ジェジュ・サンティアゴ(90分)、フアン・ベロカル(90分+2)、Coba(90分+6)
観衆:30,004人
└久保建英は1vs3打開など数々の決定機演出も…ソシエダまたも3失点で今季初の公式戦3連敗
ソシエダ 0-3(前半0-0)ヘタフェ
<得点者>
[ヘ]クリスタンタス・ウチェ(72分)、カルレス・ペレス2(74分、85分)
<警告>
[ソ]ベニャト・トゥリエンテス(15分)、久保建英(90分+5)、ジョン・アランブル(90分+6)
[ヘ]ルイス・ミジャ(25分)、ベルトゥ・ユルドゥルム(45分+1)、オマル・アルデレーテ(54分)、ジェジュ・サンティアゴ(90分)、フアン・ベロカル(90分+2)、Coba(90分+6)
観衆:30,004人
└久保建英は1vs3打開など数々の決定機演出も…ソシエダまたも3失点で今季初の公式戦3連敗