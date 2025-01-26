クリスタル・パレスvsブレントフォード スタメン発表
[1.26 プレミアリーグ第23節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 21 R. Esse
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 ヨアン・ウィサ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 16 ベン・ミー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 36 キム・ジス
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 32 パリス マゴマ
監督
トーマス・フランク
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 21 R. Esse
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 ヨアン・ウィサ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 16 ベン・ミー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 36 キム・ジス
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 32 パリス マゴマ
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります