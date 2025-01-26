映画『誰よりもつよく抱きしめて』



原作:新堂冬樹「誰よりもつよく抱きしめて」(光文社文庫)監督:内田英治脚本:イ・ナウォン出演:三山凌輝、久保史緒里(乃木坂 46)、ファン・チャンソン(2PM)、穂志もえか、永田凜、北村有起哉、北島岬、竹下優名、酒向芳配給:アークエンタテインメント©2025「誰よりもつよく抱きしめて」HIAN /アークエンタテインメントdareyorimo-movie.com2025年2月7日(金) TOHO シネマズ 日比谷ほか全国ロードショー