ベリーグッドマンが本日1月26日、<Party Party Party” TOUR 2024-2025>ファイナル公演を東京・Zepp Hanedaにて開催。次回ツアーとアルバム『サンキュー』の詳細情報を発表した。2月26日に約2年ぶりにリリースされるアルバム『サンキュー』には、NHKみんなのうた(2024年12月〜2025年1月)として放送され、大きな反響を得た「花よりも花を咲かせる土になれ」が収録されることが明らかになった。

『サンキュー』



2025年2月26日(水)リリース商品詳細https://berrygoodman.com/contents/886338商品予約ページhttps://linktr.ee/berrygoodman■初回限定盤(2CD+グッズ+スリーブ仕様)CRCP-40700/01/\5,000(税抜価格:\4,545)■イベントチケット付き初回限定盤(クラウン徳間ショップ限定)CRZP-58/\7,000(税抜価格:\6,364)■通常盤(CD)CRCP-40702/\3,000(税抜価格:\2,727)▼CDDISC1(全形態共通)M1. Intro〜サンキュー〜M2. CLASSIC(阪神甲子園球場100周年記念事業応援ソング)M3. Wonderful Days(ABC テレビ「ぺこぱのまるスポ」テーマソング)M4. 花よりも花を咲かせる土になれ(NHKみんなのうた2024年12月〜2025年1月)M5. Thank You MamaM6. となり (MBS「ゼニガメ」エンディング曲)M7. 名もなき夢(ABC テレビ「LIFE〜夢のカタチ〜」テーマソング)M8. ハナウタM9. Luv Story -Berry Mix-M10 '88M11. ガッツポーズ(「松屋」ブランドムービー 「明日へ、がっつけ」タイアップソング)M12. FIND YOU(#SAGAジモト青春ソング プロジェクト楽曲)Disc2(初回限定盤/イベントチケット付き初回限定盤のみ)「Party Party Party」M1. チョベリグ2M2. TTMM3. タンスの前でダンスM4. It's no moneyM5. 祭りのあと▼グッズ(初回限定盤のみ/イベントチケット付き初回限定盤)プレイリストステッカー▼イベント付き初回限定盤 購入者限定大特典会大阪会場 ハービスホール 小ホール3月16日(日)12:00~19:00東京会場 浜離宮朝日ホール 小ホール3月20日(木祝)12:00~19:00特典会内容・特製サイン色紙に直筆サイン&お名前・メンバーと4ショット撮影