イーロン・マスク氏によるTwitter(現・X)買収時、その買収資金を提供した金融機関が、Xの社債を処分すべく準備を進めていることと、経済紙のThe Wall Street Journal(WSJ)が報じています。Xのオーナーであるイーロン・マスク氏はスタッフに対して「Xはユーザー数の伸びが停滞しており、収益も低調、損益分岐点に達するのがやっと」と述べるメールを送っていたともWSJは報じていますが、マスク氏は自らのXで「そのようなメールは送っていません」と否定しています。

EVメーカー・テスラや宇宙ベンチャー企業・SpaceXのCEOとして知られるイーロン・マスク氏は2022年11月に440億ドル(約6兆8700億円)でTwitterを買収しました。6兆4000億円でTwitterを買収する予定のイーロン・マスクがTwitter本社へ登場 - GIGAZINEマスク氏は金融機関からおよそ130億ドル(約2兆300億円)を融資されています。融資を行ったのはモルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズなど7つの金融機関だとのこと。Twitter買収のイーロン・マスクが約8000億円の追加資金を調達、一方ジャック・ドーシー元CEOはTwitter取締役を退任へ - GIGAZINEby NASA Johnsonこれまで各金融機関は、Twitter買収によって入手した債券を手元に置いていました。しかし、Xが多数の広告主を失う事態となり、これ以上債券を持ち続けることはリスク拡大にしかならないという判断があるようです。X(旧Twitter)が広告出稿を停止した企業連盟への訴訟にTwitchを加える、失った広告収益は数千億円規模との主張 - GIGAZINEWSJによれば、各金融機関は来週のうちにもX社債を額面1ドルにつき90セントから95セントで売却する意向だとのこと。なお、WSJは、マスク氏がXについて、影響力が高まっていることを認めつつも財政面は苦しい状況にあり、「ユーザー数は伸び悩み、収益もぱっとせず、損益分岐点にするのがやっとです」というメールをスタッフに向けて送ったと報じています。ただしマスク氏は「この記事は嘘です。私はそのようなメールは送っていません。WSJはウソをついています」と、自らのXアカウントに投稿してWSJの報道内容を否定しています。