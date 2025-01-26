阿部真央、2度目となる春のビルボードツアー＆秋の全国ホールツアー開催決定
阿部真央が、2度目となるビルボードツアー＜ABE MAO Billboard Live Tour 2025＞と、5大都市を巡る全国ホールツアー＜ABE MAO HALL TOUR 2025 On My Way Home＞の開催を発表した。
1年半振り2度目となるビルボードツアーは、横浜公演も加わり全国3会場で開催。昨年に引き続きアコースティック編成でのパフォーマンスを予定している。更に秋には＜阿部真央TOUR2022 “Who Am I”＞以来、実に3年振りのホールツアーを開催。こちらは昨年同様バンドセットでのライブとなる予定だ。
ホールツアーについては、あべまにあ限定FC1次先行の受付が本日開始され、2月9日まで受付中。ビルボードツアーは1月31日からClub BBL会員先行がスタート、2月15日からあべまにあ限定FC1次先行がスタートする。
更に本日1月26日に東京ガーデンシアターで開催された＜阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター＞はU-NEXTにて2月9日まで見逃し配信が視聴できる。
＜ABE MAO Billboard Live Tour 2025＞
1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30
チケット詳細：https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-20459
・2025/6/14(土)ビルボードライブ大阪（1日2回公演）
1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30
チケット詳細：https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-20460
・2025/6/21(土)ビルボードライブ東京(1日2回公演）
1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30
チケット詳細：https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-20461
【チケット情報】
2025/1/31（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2025/2/15（土）正午12:00=あべまにあFC1次先行（年会員のみ）（阿部真央オフィシャルHP）
2025/3/1（土）正午12:00=あべまにあFC2次先行（年・月会員）（阿部真央オフィシャルHP）
2025/3/19（水）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
＜ABE MAO HALL TOUR 2025 On My Way Home＞
2025/10/11(土) 大阪・オリックス劇場
2025/10/13(月祝) 福岡・福岡市民会館中ホール
2025/10/18(土) 北海道・共済ホール
2025/10/26(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
2025/11/3(月祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
【チケット情報】
前売り全席指定 / 前売り着席指定
7,800円(税込)
FC会員1次先行
https://tixplus.jp/feature/abemao_onmywayhome/
受付期間：1/26(日)20:00〜2/9(日)23:59
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