阿部真央が、2度目となるビルボードツアー<ABE MAO Billboard Live Tour 2025>と、5大都市を巡る全国ホールツアー<ABE MAO HALL TOUR 2025 On My Way Home>の開催を発表した。1年半振り2度目となるビルボードツアーは、横浜公演も加わり全国3会場で開催。昨年に引き続きアコースティック編成でのパフォーマンスを予定している。更に秋には<阿部真央TOUR2022 “Who Am I”>以来、実に3年振りのホールツアーを開催。こちらは昨年同様バンドセットでのライブとなる予定だ。

<ABE MAO Billboard Live Tour 2025>

・2025/6/7(土)ビルボードライブ横浜(1日2回公演)

1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30

チケット詳細:https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-20459



・2025/6/14(土)ビルボードライブ大阪(1日2回公演)

1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30

チケット詳細:https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-20460



・2025/6/21(土)ビルボードライブ東京(1日2回公演)

1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30

チケット詳細:https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-20461



【チケット情報】

2025/1/31(金)正午12:00=Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)

2025/2/15(土)正午12:00=あべまにあFC1次先行(年会員のみ)(阿部真央オフィシャルHP)

2025/3/1(土)正午12:00=あべまにあFC2次先行(年・月会員)(阿部真央オフィシャルHP)

2025/3/19(水)正午12:00=ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ)

ビルボードライブ公式HP:https://www.billboard-live.com/

<ABE MAO HALL TOUR 2025 On My Way Home>

【日程】

2025/10/11(土) 大阪・オリックス劇場

2025/10/13(月祝) 福岡・福岡市民会館中ホール

2025/10/18(土) 北海道・共済ホール

2025/10/26(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2025/11/3(月祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA



【チケット情報】

前売り全席指定 / 前売り着席指定

7,800円(税込)



FC会員1次先行

https://tixplus.jp/feature/abemao_onmywayhome/

受付期間:1/26(日)20:00〜2/9(日)23:59

関連リンク

◆阿部真央 オフィシャルサイト

◆阿部真央 オフィシャルX◆阿部真央 スタッフX◆阿部真央 オフィシャルInstagram◆阿部真央 オフィシャルYouTubeチャンネル

ホールツアーについては、あべまにあ限定FC1次先行の受付が本日開始され、2月9日まで受付中。ビルボードツアーは1月31日からClub BBL会員先行がスタート、2月15日からあべまにあ限定FC1次先行がスタートする。更に本日1月26日に東京ガーデンシアターで開催された<阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター>はU-NEXTにて2月9日まで見逃し配信が視聴できる。