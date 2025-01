11人組グローバルボーイズグループ・JO1の川西拓実、河野純喜、與那城奨が26日、さいたまスーパーアリーナで開催された大型音楽フェスティバル『GMO SONIC 2025』のDAY2に出演。DJ兼プロデューサー・R3HABのステージにも飛び入りで参加し、R3HABが手がけたJO1の楽曲「Eyes On Me(feat.R3HAB)」を一緒にパフォーマンスした。3年連続での出演となったJO1からは、川西、河野、與那城の3人が出演。DJを背負い、10人のダンサーを従えた形でパフォーマンスを行った。DJがつなぐオープニングSEの中、3人がステージセンターから登場すると、川西がプロデュースした楽曲「HAPPY UNBIRTHDAY」でスタート。「Trigger」「Rose」「GrandMaster(JO1 ver.)」へと、DJmixでダンサーと共に熱いパフォーマンスを披露した。

與那城は「3人でステージに立つのは初めてなので、楽しい思い出を作っていきましょう!」と話し、川西は「なんだか知らない人出てきたな〜と思う人もいると思いますが、そこのお兄さんお姉さん、足止めて体一緒に動かしましょう!」と呼びかけた。グルーヴィーでレトロな雰囲気漂う「HIDEOUT」は3人のみのボーカルでクールに魅せ、重低音が響くEDM調かつエキゾチックなサウンドの「Eyes On Me (feat.R3HAB)」で会場全体が一体となり盛り上がった。さらに、曲中では3人がDJブースに集まり、スクラッチやパッドなどで自由に楽しむ場面も。ダンサーとの一糸乱れぬダンスでJO1らしく決めた。「Test Drive」では、タオルを振り回して盛り上げると、ラストにはJO1がカバーリリースをしている「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント(JO1 ver.)をパフォーマンス。ラップやダンスなどJO1らしさを加えた楽曲で勢いあふれるステージを締めくくった。3人は、次のステージでパフォーマンスをしていたR3HABのステージにも急きょゲスト出演。R3HABを囲みながら「Eyes On Me(feat.R3HAB)」を初めてライブでコラボレーションした。R3HABのラストを飾った「Hardstyle」も一緒に飛び跳ねながら盛り上がり、客席をバックに一緒に写真を撮るなど、『GMOSONIC』ならではの共演に大歓声が巻き起こった。【セットリスト】1.「HAPPY UNBIRTHDAY」2.「Trigger」〜「Rose」3.「GrandMaster(JO1ver.)」4.「HIDEOUT」5.「Eyes On Me(feat.R3HAB)6.「Test Drive」7.「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント(JO1ver.)」