¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀÆÆ£¥¸¥å¥ó °ÂóîÍ¦ÇÏ¤ò·ãÀï¤ÎËö¤ËÊ´ºÕ¡ª¡¡£³´§½éËÉ±Ò¤ÇÂçÊ¡¥â¥°¥â¥°¡Ö£Ä£Ï£Ï£Í¡ª¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¶Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥Âç²ñ¤Ç¡¢£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£µ¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¡¢°Âóî¤Î¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÇÈ¾õ¹¶·â¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾ì³°Àï¤ÇÁê¼ê¤ò¥¤¥¹¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²¦¼Ô¤Ï¥Ö¡¼¥É¥¥¡¼¥Þ¡¼¥À¡¼¥º»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤â¶î»È¡£¥Ú¡¼¥¹¤ò°ú¤Ìá¤·¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ë¤ÏÈôÎ¶¸¶Çú¸Ç¤á¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ÆÌåÀä¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤òÀµÌÌ¤È¸åÊý¤«¤é¼õ¤±¡¢´äÀÐÍî¤È¤·¡¢¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥¦¥ó¥È¤ò£²¤ÇÊÖ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥È¥É¥á¤òÁÀ¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°Âóî¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ÀãÊø¼°¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¡£Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤ë°Âóî¤ÎÆ°¤¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥ó¥¸¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç»ß¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏÉ¬»¦¤Î¥µ¥¤¥³¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö£³´§¥Ù¥ë¥È¡¢ËÉ±Ò¤·¤¿¤¾¡£°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢¤ªÁ°¡ØÈô¤ÓÀÚ¤ê¤Î»É·ã¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ê¡£Èô¤ÓÀÚ¤ê¤Î»É·ã¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¾¡£²¶¤âºÇ¹â¤Î»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ãÆ®¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¡£²¶¤¬¤³¤³¤Ç´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤ª¤¯¤¬¤¤¤¤¡£ÂçÊ¡¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤À¡×¤È¹±Îã¤Î¥â¥°¥â¥°¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡Ä¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ï°ì¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤ªÁ°¤Ë¤ä¤ë¤è¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç´Å¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¡£Èô¤Ö¤¼¡×¤ÈÅ¨¤Ë±ö¤Ê¤é¤Ì´Å¤¤¤â¤Î¤òÁ÷¤ê¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¸¥å¥ó¤¬ÂçÊ¡¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò´ÑµÒ¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤¿¤À¤¿¤ÀÊ¿ÏÂ¤Ê»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¾·¤«¤ì¤¶¤ëÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Í¥ÇÏ¤«¤é¤Ï¡ÖÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢¤¤¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£¡¢°ÂóîÍ¥ÇÏ¤È¤¤¤¦ÃË¤òÂà¤±¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¥²¥Æ¥â¥Î¤ÎÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤¬Ä©¤ó¤Ç¤ä¤ë¡£¥¿¥À¤Ç¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤É¤é¾Æ¤¤ËÀÀ¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯·ã¤·¤¯³Ú¤·¤¤£³´§Àï¡¢¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢È¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤¿¤É¤é¾Æ¤¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¸¥å¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ê¼õÂú¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡¢£Ä£Ï£Ï£Í¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²¦Æ»¤¤Ã¤Æ¤Î¶Ê¼Ô¤ò¤É¤¦·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ÎËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤ÏÂ³¤¯¡£