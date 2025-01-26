【メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-】1月26日19時より配信

グッドスマイルカンパニーは、1月26日配信の「メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-」にて完成品合体トイ「THE合体 ペガサスセイバー」を公開した。

TVアニメ「伝説の勇者ダ・ガーン」より空の勇者セイバーズの「ジャンボセイバー」、「シャトルセイバー」、「ジェットセイバー」、「ホークセイバー」が合体した「THE合体ペガサスセイバー」を立体化したもの。セイバーズ各機は飛行機形態からロボット形態への完全変形が可能となっている。

今回の配信では「ジャンボセイバー」、「シャトルセイバー」、「ジェットセイバー」の3機が合体した「スカイセイバー」と「ホークセイバー」を加えた4機合体の「ペガサスセイバー」がお披露目。

「ペガサスセイバー」特徴的なシルエットに大きな翼を有したデザインが再現され、合体時の全高280mm、全長270mmの巨大サイズとなっている。脚部や翼などの可動によるダイナミックなアクション表現が可能。

「メカスマNEWLINEUP」発表ラインナップ

【メカスマ NEW LINE UP -2025WINTER-】

(C)サンライズ

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