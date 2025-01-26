ヒトリエ、最新ライブ映像で構成された「NOTOK （Album version）」MV公開
■MVは1月19日にZepp Shinjuku（TOKYO）で開催された『HITORIE 10-NEN-SAI FINALE TOUR』の映像で構成
1月22日にリリースされたヒトリエの10周年記念アルバム『Friend Chord』より、「NOTOK (Album version)」MVが公開された。
「NOTOK (Album version)」は、昨年11月にリリースされ大きな話題を呼んだwowakaボーカルによる新曲「NOTOK」が、ニューアルバム『Friend Chord』収録用にシノダボーカルで新録音されたもの。
カメラマン西槇太一が監督を務めた「NOTOK (Album version)」MVは、1月19日にZepp Shinjuku（TOKYO）で開催されたばかりの『HITORIE 10-NEN-SAI FINALE TOUR』の映像で構成された、ライブ感溢れる作品となっている。
さらに、ヒトリエ公式SNSでは、ヒトリエの10周年の期間中に対バン、コラボレーションした様々なアーティストから、アルバムリリースを祝うコメントが1月27日まで連日公開されている。
ライブ情報
『ヒトリエ Freaky Friendship Tour 2025』
03/16（日）宮城・仙台MACANA
03/21（金）栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2
03/23（日）埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
03/30（日）福岡・DRUM Be-1
04/13（日）石川・金沢AZ
04/27（日）北海道・ベッシーホール
05/05（月・祝）奈良・NEVER LAND
05/06（火・祝）大阪・BIGCAT
05/10（土）滋賀・B-FLAT
05/11（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
05/16（金）広島・SIX ONE Live STAR
05/18（日）香川・高松DiME
06/22（日）東京・EX THEATER ROPPONGI
リリース情報
2024,01.22 ON SALE
ALBUM『Friend Chord』
ヒトリエ OFFICIAL SITE
http://www.hitorie.jp