ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥Ç¥ÞÈô¤Ó¸ò¤¦¥Í¥Ã¥È¤Ë¶ì¸À¡¡¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È²±Â¬¡É¤â³È»¶¤µ¤ì¡Ä¡Ö¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë26ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥Þ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥Í¥Ã¥È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥Þ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¤Í¡£»ö¾ð¤âÃÎ¤é¤Í¤§¥ä¥Ä¤¬Ê¸¶ç¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤òÌÑ¿®Åª¤Ë¿®¤¸¤Á¤ã¤¦¥ä¥Ä¤¬¤¤¤¿¤ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤â¡È²±Â¬¡É¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡19ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢ÍµÈ¤Ï»Ò¶¡¤ò¤¢¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡ÖÅ´µå¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Û¤É¤Î·ãÄË¤¬Â¤ËÁö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆùÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡×¤È¶Ê²ò¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¡ÈÆùÎ¥¤ì¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤µ¡È¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤À¤í¡É¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¨¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡ÖÃæÅù¾É¤ÎÆùÎ¥¤ì¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤¬¡£ÍµÈ¤Ï¡ÖÀµµÁ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥ä¥Ä¤é¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£