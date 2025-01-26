¡Ö¶¯É÷&¶Ë´¨¡×Çö¼ê¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥é¥¤¥Ö·è¹Ô¡¢»³ËÜºÌ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç!?¡×¡Ö¥×¥íº²¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µNMB48¤Ç²Î¼ê¤Î»³ËÜºÌ¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£°¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶¯É÷¡õ¶Ë´¨¤ÎÃæÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡´¨¤¹¤®¤¿(¾Ð)¡¡¤±¤É¡¢Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç²Î¤¨¤Æ³§¤ÈÏÃ¤»¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÇö¼ê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤éÇ®¾§¤¹¤ëÆ°²è¡£Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖU TA CARTE¡×¤ÎEPÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤»¤¿àº¬Àá¤Î²Î¾§¤ò¸«¤»¡Ö¤É¤¦¤«¡¢³§¤¬É÷¼Ù°ú¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥×¥íº²¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£