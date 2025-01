作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00〜19:55)。12月26日(日)の放送は「村上RADIO〜村上の世間話6〜」をオンエア。好評の「村上の世間話」シリーズは、村上さんが何気ない日常の中で体験したエピソードを、村上DJが選曲したグッドミュージックとともにお届け。この記事では、MLBのロサンゼルス・ドジャースで活躍する大谷翔平選手と、“野球の神様”ベーブ・ルース、海外のスポーツチーム名などについて語ったパートを紹介します。

クリス・コナーの歌で聴いてください。「ロンリー・タウン」、レナード・バーンスタインのつくった美しい曲ですね。途中で入るヴァイブラフォンのソロはエディ・コスタです。僕はボストンのフェンウェイ球場で、エンゼルス時代の大谷翔平のプレイを観たことがあります。三塁側の、ホームベースから割と近くの席でした。それで彼の打席を間近で目にしてびっくりしたのですが、何しろスイングがめちゃめちゃ速いんです。風を切るビュンという、うなりが聞こえるくらい速い。あの速さはテレビで観ていては実感できないですね。驚異的です。あんな鋭いスイングでよく厳しい変化球に対応できるものだと感心してしまいました。きっと動体視力が優れているのでしょうね。動体視力といえば、ベーブ・ルースは78回転しているSPレコードのラベルの細かい字を、楽にすらすら読み取ることができたそうです。信じられないですね。僕なんか33回転のLPレコードの字だってなかなか読み取れません。まあ、それだけの視力が具(そな)わっていたからこそ、飛んでくるスピードボールの球筋を瞬時に見極めて、バットにガツンと当てることができたんですね。このあいだテレビを観ていたら、アメリカ大リーグのある有名選手が「どうやったらあなたのようにたくさんヒットを打つことができますか?」という小学生からの質問に答えていました。彼が言うには「ピッチャーがボールを投げてくるじゃない。そうしたらさ、フィールドをざっと見回して、どこに隙間があるかを見定め、そしてそこをめがけて打球を飛ばせばいいんだ 」。うーん、言わんとすることはわかるけど、そんなこと言われても簡単には実行できないですよねえ。一流のプロというのは何ごとによらず本当にすごいなあと感心してしまいました。ときどきバリー・ホワイトの艶やかな低音が聴きたくなります。聴いてください。I'm Gonna Love You Just A Little More,Babyです。バリー・ホワイト、RIDE ON!野球の話の続きですが、アメリカにピッツバーグ・パイレーツっていう野球チームがありますよね。僕は常々疑問に思っていたのですが、ピッツバーグのあるペンシルベニア州は海にまったく接していません。なのにどうして「パイレーツ=海賊たち」なんて名前がついたんだろうと。考え始めると夜も眠れない……というほどでもないんですが、とにかく調べてみますと、このチーム、もともとは「アレゲニー・ベースボール・クラブ」といったんですが、よそのチームから強引に優秀選手を引き抜くことで悪名をはせ、「盗人」「海賊」と非難され、それをそのままチーム名にしちゃったんだそうです。「ふん、知ったことか」とね。開き直りっていうか、すごい根性ですね。1891年のことですが。それから、これはプロ・バスケット・ボールの話になりますが、「ユタ・ジャズ」っていうチームがありますね。でもユタ州は決してジャズが盛んな土地ではありません。なのになんで「ジャズ」なんていう名前がつけられたのかと疑問に思っていたのですが、このチーム、もともとはニューオーリンズにあったんです。でも営業的に思わしくなく、1971年にユタ州ソルトレイクシティに本拠地を移転しました。でも名前は「まあ、いいか」的に「ジャズ」のまま留まりました。似たところでロサンジェルスの「レイカーズ」も不思議なチーム名です。レイカーズ、湖の畔(ほとり)に住む人々のことですね。しかし南カリフォルニアには湖なんてほとんどありません。調べてみますと、このチーム、もともとはミネソタ州ミネアポリスが本拠地だったんです。たしかにミネソタは湖の多いところです。氷河に削られた窪地に水が溜まって湖になりました。それが1960年にロサンジェルスにチーム丸ごと引っ越したんだけど、でも名前はなぜかそのまま「レイカーズ」に留まりました。まあ、みんなどうでもいいようなことなんですけど、僕はわりにそういうことをいちいち不思議に思って、調べるのが好きな性格みたいです。





----------------------------------------------------



1月26日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564



聴取期限 2月3日(月)AM 4:59 まで



※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



----------------------------------------------------





<番組概要>番組名:村上RADIO〜村上の世間話6〜放送日時:1月26日(日)19:00〜19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/