ミランvsパルマ スタメン発表
[1.26 セリエA第22節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 11 クリスティアン・プリシッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 21 A. Vogliacco
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 27 エルナニ
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 30 ミラン・ジュリッチ
控え
GK 40 エドアルド・コルヴィ
GK 60 M. Moretta
DF 18 M. Løvik
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 63 N. Trabucchi
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 65 E. Plicco
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
※20:30開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 10 ラファエル・レオン
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 21 A. Vogliacco
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 27 エルナニ
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 30 ミラン・ジュリッチ
控え
GK 40 エドアルド・コルヴィ
GK 60 M. Moretta
DF 18 M. Løvik
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 63 N. Trabucchi
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 65 E. Plicco
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります