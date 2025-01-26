[1.26 セリエA第22節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 10 ラファエル・レオン

FW 11 クリスティアン・プリシッチ

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 33 D. Bartesaghi

MF 4 イスマエル・ベナセル

MF 18 ケビン・ゼローリ

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 21 A. Vogliacco

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ

MF 27 エルナニ

MF 28 バレンティン・ミハイラ

MF 98 デニス・マン

FW 30 ミラン・ジュリッチ

控え

GK 40 エドアルド・コルヴィ

GK 60 M. Moretta

DF 18 M. Løvik

DF 46 ジョバンニ・レオーニ

DF 63 N. Trabucchi

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 20 アントワーヌ・エノー

MF 23 ドリサ・カマラ

MF 65 E. Plicco

FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

FW 61 アナス・ハジ・モハメド

監督

Fabio Pecchia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります