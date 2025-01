ν[NEU]が1月4日、渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA)にてラストライヴ<エンドロール 〜何よりも大事な君へ〜>を開催、15年の歩みを完全完結させた。同公演の模様を収めたDVD&Blu-rayが完全受注生産にてリリースされることが発表となった。映像作品にはラストライヴで演奏された全20曲が完全ノーカットで収録される予定だ。ライヴ中にmitsu(Vo)が「僕らν[NEU]というものを見せるための曲」をセレクトしたと語っていたように、ν[NEU]の歴史を象徴する楽曲が繰り広げられた約180分(予定)の映像は永久保存版として届けられる。

■ライヴDVD&Blu-ray『ν[NEU] since2009〜2025 FINAL LIVE <エンドロール 〜何よりも大事な君へ〜>2025.1.4@渋谷公会堂』



受注期間:1月26日20:00〜2月16日23:59発送予定:4月中旬以降を予定※完全受注生産(一般発売はございません)オフィシャルオンラインショップ:http://neuofficial.theshop.jp【豪華盤(DVD or Blu-ray+2CD+写真集)】19,800円(税込)渋谷公会堂ライヴDISC+4つの豪華特典あり!!everlasting light」MV付き<エンドロール〜何よりも大事な君へ〜>公演DISC(全20曲、完全ノーカット、180分予定)<エンドロール〜何よりも大事な君へ〜>公演 ライヴCD(2枚組、全20曲)ラストワンマンツアー<N.ever>ライヴDISC(60分予定)メンバードキュメント“ヴィジュアル系バンドν[NEU]の表と裏側”DISC(90分予定)<エンドロール〜何よりも大事な君へ〜>公演ライヴ写真集(全64ページ、ラストインタビュー『ν[NEU]が完結した後の僕たち』付き)【通常盤(DVD or Blu-ray)】8,800円(税込)・『エンドロール〜何よりも大事な君へ〜』公演DISC(全20曲、完全ノーカット、180分予定)・「everlasting light」MV付き▼渋谷公会堂ライヴDISC 収録曲01. PULSE02. カレイドスコープ03. LIMIT04. Jumping Lady!05. The 25th Century Love06. 妄想接吻07. LAB08. NewWorld09. RED EMOTION 〜希望〜10. 恋模様11. 最愛と渇望の日々12. APOLLON13. ひとりじゃない14. YES≒NO15. cube16. in my secret...17. ピンクマーブル18. エンドロール19. everlasting lightencoreen.スプラッシュ!