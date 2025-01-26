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01. PULSE
02. ¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
03. LIMIT
04. Jumping Lady!
05. The 25th Century Love
06. ÌÑÁÛÀÜÊ
07. LAB
08. NewWorld
09. RED EMOTION ¡Á´õË¾¡Á
10. ÎøÌÏÍÍ
11. ºÇ°¦¤È³éË¾¤ÎÆü¡¹
12. APOLLON
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14. YES¢âNO
15. cube
16. in my secret...
17. ¥Ô¥ó¥¯¥Þ¡¼¥Ö¥ë
18. ¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë
19. everlasting light
encore
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