ヤニスが443万票超えで2年連続の全体トップ／NBAオールスター2025 ファン投票最終結果

NBAは、1月24日(現地時間23日、日付は以下同)に「NBAオールスターゲーム2025」のスターターに選ばれた10選手を発表。ウェスタン・カンファレンス、イースタン・カンファレンスのスターター枠は、ファン投票が50パーセント、現役NBA選手たちとメディアによる投票がそれぞれ25パーセントの割合を占め、その合計のウェイトスコアによって決まる。

ウェストからはステフィン・カリー(ゴールデンステイト・ウォリアーズ)、ケビン・デュラント(フェニックス・サンズ)、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー(オクラホマシティ・サンダー)、レブロン・ジェームズ(ロサンゼルス・レイカーズ)、ニコラ・ヨキッチ(デンバー・ナゲッツ)が選出。

一方のイーストではヤニス・アデトクンボ(ミルウォーキー・バックス)、ジェイレン・ブランソン(ニューヨーク・ニックス)、ドノバン・ミッチェル(クリーブランド・キャバリアーズ)、ジェイソン・テイタム(ボストン・セルティックス)、カール・アンソニー・タウンズ(ニックス)となった。

21日午後1時59分まで行われた「NBAオールスターゲーム2025」のファン投票における、各カンファレンスのフロントコート部門、ガード部門でトップ10入りした選手たちとその最終得票数は下記のとおり。アデトクンボが昨年(542万7874票)に続いて今年も全体1位に立った。



※以降チーム名は略称、カッコ内の順位は17日に公開された途中経過第3弾のもの

