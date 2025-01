ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催!

第1弾プログラムとして、「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」を開催。

目の前に現れた登場人物によるド派手なアクション、“美食×ミステリー体験”に大興奮の、 推理ライブ・レストランになっています☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』名探偵コナン・ミステリー・レストラン

開催期間:2025年1月31日(金)〜2025年6月1日(日) ※開催期間が変更になる場合があります

開催場所:ロンバーズ・ランディング

アトラクション形式:エンターテイメント・レストラン

所要時間:各回約80分、入替制

テレビ番組を収録中の人気レストランを訪れたあなた。

絶品フレンチが振舞われる中、裏ではある陰謀が渦巻いていた…

大張り切りの小五郎、冷静沈着な安室とともに謎を解き、事件解決の糸口をつかむことができるか!?

目の前に現れた登場人物によるド派手なアクション、“美食×ミステリー体験”に大興奮の、 推理ライブ・レストラン!

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』ストーリー

ここは、レストラン「タイニー・ブロッサム」。

この日はテレビ番組の収録が予定されており、店内には、大張り切りの「小五郎」に加え、ある危機を察知し目を光らせる「安室」の姿も。

というのも、お忍びで来店予定の有名人の宝石が狙われているという噂が立っていたのだった…

撮影と楽しい食事が進む中、店内では怪しい動きが発生して!?

さあ、「小五郎」や「安室」と謎を解き、事件を解決せよ!

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』登場人物

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』では、「小五郎」や「安室」、「蘭」が目の前に登場!

楽しいやりとりや大迫力のアクションを目の前で見ることができます。

江戸川コナン

見た目は子供だが、その正体は日本警察の救世主とも言われた高校生名探偵・工藤新一。

幼なじみで同級生の蘭と遊園地でデートしている最中に、謎の黒ずくめの男達に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまった。

その日以来、正体を隠すため、仮の名・江戸川コナンを名乗り、幼なじみの毛利蘭の家に居候しながら、数々の事件を解き明かす日々を送っている。

すべては自分の体を取り戻すため。帝丹小学校1年B組。

毛利蘭

新一の幼なじみ。帝丹高校2年B組。

空手部の女主将で都大会でもナンバーワンの実力を誇る文武両道の女子高生。

新一のことがずっと好きで、突然いなくなってしまった彼の帰りを待っている。

時にはコナンの名推理に、新一の面影を重ねることもあるが、コナンをはじめ、少年探偵団のことを母親のように優しく面倒見ている。

また、幼なじみの鈴木園子とは親友で、昔からいろんなことを話し合う仲。

毛利小五郎

蘭の父。探偵。

警視庁捜査一課の元刑事で、目暮警部とは古くからの付き合いがある。

毛利探偵事務所を開業しており、コナンの名推理のおかげで、“眠りの小五郎”として有名となっている。

別居中の妻・妃英理とは、蘭の必死の努力でたびたび顔を合わせることとなるが、女好きの一面が邪魔をし、素直に復縁へ向かうことは難しい。

英理や蘭のピンチには力を発揮する。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

降谷零/安室透

警察庁警備局警備企画課(通称「ゼロ」)所属。

「バーボン」のコードネームで黒ずくめの組織に潜入捜査している。

また「安室透」の名で毛利小五郎に弟子入りし、探偵見習いの傍ら、探偵事務所の1階にある「喫茶ポアロ」でアルバイト中。

沖野ヨーコ

小五郎が大ファンの人気歌手。

ドラマ、バラエティ、CMなど、様々なジャンルで活躍する人気歌手。

小五郎にとって唯一無二の憧れの存在で、ストーカー相談を機に知り合い信頼を置くことに。

後にピンポンダッシュに悩む女子アナの水無怜奈を小五郎に紹介した。

Jリーガーの比護隆佑は同じ高校出身。一緒にいるところを週刊誌に撮られ、比護ファンの灰原が小五郎と真相究明に動いた。22歳。

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』みどころ

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』のみどころは、なんと言ってもリアルに現れた登場人物とともに美食を楽しむ、最高の食体験!

コナンの世界そのままのミステリー体験が超身近で展開されていきます。

登場人物たちがテーブルにやってきてお料理の感想を聞きにきてくれたり、推理している様子を間近で見ることができたり、双方向のコミュニケーションが楽しい!

もちろん、レストランを舞台に繰り広げられるストーリーにも目が離せません。

デザートの仕上げをしてくれる、嬉しい演出も☆

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』メニュー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

物語の舞台は人気のフレンチレストラン「タイニー・ブロッサム」

美味しいお料理に舌鼓を打ちながら、推理ライブを楽しめます。

タイニー・ブロッサム・ジュエルフレンチコース

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ウェルカムドリンク​​紫蘇香るジュレとスモークトラウトサーモン&ホタテのマリネ、​トリュフ風味の冷製オムレツ 生ハム添え、パンチェッタとポルチーニのテリーヌ、甘エビのカクテル レフォールクリーム添えビーフステーキ フォアグラのポアレ添え 〜ポルトソース〜​​ または 舌平目のポーピエット 紅ズワイガニと白身魚のムース 〜ヴァンブラン&ラビゴットソース〜​​パンホワイトチョコとパッションフルーツのムース 宝石仕立て

「タイニー・ブロッサム・ジュエルフレンチコース」は、ウェルカムドリンク、前菜、メイン料理、パン、デザートのセット。

前菜は4つのお料理を一皿に盛り合わせ、色鮮やかに。

メイン料理はお肉かお魚か、当日店頭でお好きなほうをチョイス可能。

お肉料理はビーフステーキ!

柔らかな牛肉にフォアグラを添えた、贅沢な一皿です。

お魚料理は舌平目のポーピエット。

繊細な味わいの舌平目の中には、紅ズワイガニと白身魚のムースが隠れています。

デザートは「ホワイトチョコとパッションフルーツのムース 宝石仕立て」

キラキラのフルーツや琥珀糖がとってもおしゃれ☆

ムースの中にはパッションフルーツのソースが入っていて、さっぱりといただくことができます。

タイニー・ブロッサム・キッズコース

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ウェルカムドリンク​​コナンのチキンクリームまん、​ハンバーグ 〜デミグラス&モッツァレラ〜、​ペンネナポリタン、ポテトとシーフードのサラダ、ポテトコロッケ、コーンポタージュスープ​​オレンジジュースホワイトチョコとパッションフルーツのムース 宝石仕立て​

小学生までのお子さまは「タイニー・ブロッサム・キッズコース」

人気のメニューが一皿に集まった、見た目にも楽しいプレートになっています。

デザートは「タイニー・ブロッサム・ジュエルフレンチコース」と共通です☆

※12歳でも小学生の場合はキッズコースになります

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』スペシャルドリンク&コースターセット

価格:各1,300円

スペシャルドリンクとコースターのセット。

「小さくなった名探偵 レモン・ホワイトウォーター」は江戸川コナンをイメージしたドリンク。

赤い蝶ネクタイがおしゃれ!

「桜舞う 蘭のピーチソーダ」は毛利蘭をイメージ。

チョコレートがポイントです。

「眠りの小五郎 ライム・ジンジャーソーダ」は毛利小五郎をイメージ。

「安室透のスモーキー・オレンジティーソーダ」は安室透をイメージ。

ピックがトッピングされています。

ドリンク1杯につきスペシャルコースターがひとつセットになっています。

コースターは全8種からランダム。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

どのコースターがもらえるかはお楽しみです☆

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』フォト

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:2,700円

販売場所:サンフランシスコ・エリア「スタジオ・インフォメーション」前

専属カメラマンがスタンバイ!

作品そのままの“あの人”と撮影した写真を思い出に持ち帰ることができます。

選べる写真特典付き☆

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』オリジナルスウィーツ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:2,500円

ミステリー・レストランの参加者だけが購入できる、オリジナルスウィーツ。

レストランでの思い出をおうちに持ち帰ることができます。

※お持ち帰りスウィーツのみの購入はできません

※当日販売はありません

※販売数には限りがあります

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』チケット情報

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

チケット価格:大人[12 歳以上]:7,000円(税込) 、子ども[4〜11 歳]:2,600円(税込)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

一般販売期間:

1〜3月開催分販売期間 2025年1月24日(金)12:00〜

4月開催分販売期間 2025年3月4日(火)12:00〜

5〜6月開催分販売期間 2025年4月2日(水)12:00〜

※先行販売および抽選販売の応募期間は終了しています

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれません

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式 WEB サイトを参照ください(順次公開)

公式WEBサイト:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/conan

安室・小五郎・蘭と楽しむ美食×ミステリー体験!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』名探偵コナン・ミステリー・レストランの紹介でした。

