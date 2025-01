アニメ映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(ヒプマイ 2月21日公開)の新情報が発表された。各ディビジョンの新曲はCreepy NutsのR-指定・DJ松永、KICK THE CAN CREWのMCU・LITTLE・KREVA、山嵐のKOJIMA・KAI_SHiNE、湘南乃風のHAN-KUN、HOME MADE 家族のKURO・MICRO・DJ U-ICHI、Zeebra、K DUB SHINE、DJ OASIS、SALU、JIGGが手掛ける。あわせて楽曲タイトルなどの情報も公開された。

イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ・ディビジョンの6ディビジョンのうち、First Stageを勝ち抜いた3ディビジョンのみが進出できるSecond Stageでは、3ディビジョンがそれぞれの新曲をパフォーマンス。この新曲のために日本の音楽シーンをけん引する豪華アーティストが集結し、新たな楽曲たちが『ヒプノシスマイク』の世界観を盛り上げていく。また、これら6曲のディビジョン新曲が1月31日に各種音楽配信サービスにて配信リリースされることも決定。豪華アーティスト陣によって制作された楽曲がどのような仕上がりになっているのか、映画公開に先駆けて確認できる。2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク』は、総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げるというストーリー。今回の映画は、劇場映画としては日本初となる観客参加型<インタラクティブ映画>となり、観客の投票によってラップバトルの勝敗が決定し、ストーリーが変わるシステムのため、全48通りの物語ルートがあり、16曲の新曲と7通りのラストがある。■新曲紹介・イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”の楽曲タイトルは「Three Kings」。作詞・作曲をK DUB SHINE・Zeebra、作編曲をDJ OASIS。・ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”の楽曲タイトルは「Choice Is Yours」。ロックバンド“山嵐”のメンバーKOJIMA・KAI_SHiNEと、ジャパニーズレゲエグループ“湘南乃風”のHAN-KUNが作詞、作曲を山嵐・HAN-KUN、編曲を山嵐が手掛ける。・シブヤ・ディビジョン “Fling Posse”の楽曲タイトルは「バラの束」。作詞・作曲をヒップホップグループ“KICK THE CAN CREW”のメンバーであるMCU・LITTLE・KREVA、編曲をKREVAが担当する。・シンジュク・ディビジョン “麻天狼”の楽曲タイトルは「BLESS YOU」。作詞をラッパーのSALU、作曲をSALU・JIGG、編曲をJIGGが手掛ける。・オオサカ・ディビジョン “どついたれ本舗”の楽曲タイトルは「笑門来福」。作詞をヒップホップ・ユニット“Creepy Nuts”のメンバーであるR-指定が、作編曲をDJ松永が手掛ける。・ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”の楽曲タイトルは「シンジルチカラ」。作詞・作曲・編曲をHOME MADE 家族(KURO・MICRO・DJ U-ICHI)が手掛ける。