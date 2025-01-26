第30回東関東アンサンブルコンテスト（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は26日、中学生、職場・一般の各部門が茨城県の牛久市中央生涯学習センターであり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県の代表計54団体が出場した。

金賞受賞団体のうち、中学生部門では松戸市立四中（木管八重奏、千葉）、相模原市立田名中（サクソフォン四重奏）、職場・一般部門では横浜ブラスオルケスター（金管八重奏）、相模原市民吹奏楽団（木管八重奏）が3月20日に福井市で開かれる第48回全日本アンサンブルコンテストの東関東代表に選ばれた。

相模原市立田名（サクソフォン四重奏）=茨城県牛久市

結果は次の通り。（演奏順、◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽器、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、数字は重奏の数）

■中学生

【金賞】市川市立七（金八、千葉）、市川市立三（金八、千葉）、◎松戸市立四（木八、千葉）、横浜市立保土ケ谷（金八）、◎相模原市立田名（サ四）、宇都宮市立宮の原（サ四）、海老名市立海老名（打四、神奈川）、市川市立七（木八、千葉）、千葉市立土気（打八）、海老名市立海老名（木三、神奈川）、千葉市立土気（木八）、市川市立三（木八、千葉）

【銀賞】常総市立水海道西（打三、茨城）、横浜市立篠原（木八）、横浜市立田奈（木八）、宇都宮市立古里（打三）、筑西市立下館南（ク四、茨城）、高根沢町立阿久津（金八、栃木）、宇都宮大付（打三）、筑西市立下館南（打四、茨城）、並木中等教育（金八、茨城）、高根沢町立阿久津（打三、栃木）、横浜市立中山（木八）

【銅賞】茨城キリスト教学園（木三）、幸福の科学学園（木七、栃木）、古河中等教育（打五、茨城）、つくば市立谷田部東（ク四、茨城）、日立市立泉丘（木八、茨城）、宇都宮市立河内（ク四）

■職場・一般

【金賞】光ウィンドオーケストラ（金八、千葉）、Pastorale Symphonic Band（金四、神奈川）、◎横浜ブラスオルケスター（金八）、フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル（ク五、千葉）、横浜ブラスオルケスター（木五）、◎相模原市民吹奏楽団（木八）、厚木シビックウインドシンフォニー（ク四、神奈川）、作新楽音会（ク五、栃木）

【銀賞】聖徳ウインド・アンサンブル（管八、茨城）、相模原市民吹奏楽団（ク五）、古河シティウインドオーケストラ（サ四、茨城）、光ウィンドオーケストラ（サ四、千葉）、Ensemble Brillante（金八、茨城）、ゼーレンフォルクスオルケスタ（金八、栃木）、ベイサイドブラスアンサンブル（金八、千葉）、ひたちなかフィルハーモニーウインドオーケストラ（ク四、茨城）、大成ウインドアンサンブル「曄」（木六、茨城）、北総シンフォニックウインド（金五、千葉）、聖徳ウインド・アンサンブル（金八、茨城）、ひたちなかフィルハーモニーウインドオーケストラ（打四、茨城）

【銅賞】真岡ウインドオーケストラ（フ三、栃木）、真岡ウインドオーケストラ（ク五、栃木）、ゼーレンフォルクスオルケスタ（ク四、栃木）、ユネヴァレ・アンヌルス（サ四、栃木）、天麻クラリネットアンサンブル（ク四、千葉）