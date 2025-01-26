¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÊý¤È¡Ä¡×ÁêËÐ´ÑÀïÍ½¹ð¤Î58ºÐ½÷Í¥¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤êSNSÁûÁ³¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ëÄ¶ÂçÊª¤Ë¤âµÓ¸÷¡Öµ¤ÉÊÉº¤¦½÷¾¤µ¤ó¡×¡ÖÅ»¤Ã¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½êÀé½©³Ú¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë±Ç¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎXÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ«º¬Àé¤Ë¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¥³Ú»Õ¾¢¤È¤´±ï¤¬½ÐÍè¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂçÁêËÐ¤Îº½¤«¤Ö¤ê¤ÎÀÊ¤Ç´ÑÀï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àî¾åËã°á»Ò(58)¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÊý¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é¶ÛÄ¥¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åì²ÖÆ»ÏÆ¤ÎºÇÁ°Îó¤Ç´ÑÀï¤·¤¿Àî¾å¡£ÎÙ¤Ë¤ÏTBS¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ÇÀ¸ÅÌ¤È¶µ»Õ¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄÅ´Ìð(75)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Ê¤ªÃåÊª¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²¸»Õ¤ÎÎÙ¤Îº½¤«¤Ö¤êÀÊ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÖÅ»¤Ã¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öµ¤ÉÊÉº¤¦½÷¾¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£