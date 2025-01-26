Ä¶Ëþ°÷2741¿Í¤¬Ç®¶¸ ¡ª Éü¶½»Ù±ç¤ØÌøÅÄ¾ÍÎ¡¦À¾ÅÄÍ»Ö¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¡¢üâ¶¶Íõ¤Ï¥é¥¤¥ó¥º¥Þ¥ó¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡Û
½÷»ÒÂç²ñ¤ËÂ³¤¡ÖSV¥ê¡¼¥° ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ÎÃË»ÒÂç²ñ¤¬26Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½ BLUECATS ARENA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³«¾ì1»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ¶Ëþ°÷2741¿Í¤¬Ç®¶¸ ¡ª Éü¶½»Ù±ç¤ØÌøÅÄ¾ÍÎ¡¦À¾ÅÄÍ»Ö¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¡¢郄¶¶Íõ¤Ï¥é¥¤¥ó¥º¥Þ¥ó¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡Û
Áª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤È¥ê¡¼¥°¿äÁ¦¤Ë¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼28¿Í¡ÊµÜ±º·ò¿Í¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÉÔ»²²Ã¡Ë¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÌøÅÄ¾ÍÎ¡Ê32¡Ë¤È¾®ÀîÃÒÂç¡Ê28¡Ë¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢TEAM MASA¤ÈTEAM TOMO¤Ë¤ï¤«¤ì3¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌøÅÄÎ¨¤¤¤ëTEAM MASA¤¬3-0¡Ê25-16¡¢25-22¡¢29-27¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î¾®³ØÀ¸¤È¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶µ¼¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤è¤ëµÁ±ç¶â¤ÎÊç¶â³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ìµ¸Â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤ë¤¦¤¨¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
»î¹ç¤Ï¡¢MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡Ê27¡Ë¤¬½øÈ×¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤ÍTEAM MASA¤ò¸£°ú¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê28¡Ë¤âÏ¢Â³¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£»î¹ç¤ÏTEAM MASA¤¬1¡¢2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¡£
3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢º£²ó»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤郄¶¶Íõ¡Ê23¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥º¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ»²Àï¡£²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼郄¶¶Íõ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿郄¶¶·òÂÀÏº¡Ê29¡Ë¤âµÞî±¼ç¿³¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
SV¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡£ÀÐÀî¸©¡¦¤«¤Û¤¯»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤äÁª¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÈïºÒÃÏÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¸å²¡¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë2Æü´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¼¡²ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î³µÍ×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅÃÏ¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤µ¤ì¤ëÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô¤ÎGLION ARENA KOBE¤Ë·èÄê¡£ÍèÇ¯¤Î1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£TEAM MASA
ÌøÅÄ¾ÍÎ¡Ê32¡Ë¡ÊÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë
郄¶¶Íõ¡Ê23¡Ë¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë
¥È¥ê¡¼¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡Ê27¡Ë¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë
ÃÓÅÄ¹¬ÂÀ¡Ê27¡Ë¡Ê¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡Ë
À¾ÅÄÍ»Ö¡Ê24¡Ë¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë
¥Ë¥ß¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¢¥¸¥º¡Ê32¡Ë¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë
郄¶¶·òÂÀÏº¡Ê29¡Ë¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë
¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê28¡Ë¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë
èñ Ýï¾´¡Ê24¡Ë¡ÊÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ë
À¾ËÜ·½¸ã¡Ê26¡Ë¡ÊÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥ºÀÅ²¬¡Ë
±ÊÏª¸µµ©¡Ê28¡Ë¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë
ÂçÂð¿¿¼ù¡Ê29¡Ë¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë
»³ËÜÃÒÂç¡Ê30¡Ë¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë
È÷°ì¿¿¡Ê27¡Ë¡ÊVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥ô¥¡¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ð¥ë¥É¥ô¥£¥ó¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë
¢£TEAM TOMO
¾®ÀîÃÒÂç¡Ê28¡Ë¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë
¿åÄ®ÂÙÅÎ¡Ê23¡Ë¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë
¸åÆ£Î¦æÆ¡Ê23¡Ë¡ÊÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë
¿·°æÍºÂç¡Ê26¡Ë¡Ê¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¡Ë
¹âÍü·òÂÀ¡Ê27¡Ë¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë
µÜ±º·ò¿Í¡Ê25¡Ë¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë
Ä¥°éïþ¡Ê24¡Ë¡Ê¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡Ë
»³Æâ¾½Âç¡Ê31¡Ë¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë
»°ÎØÂç¾¡Ê25¡Ë¡Ê¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¡Ë
ÇÈº´´ÖÂÙÊ¿¡Ê27¡Ë¡ÊVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¡Ë
Ñ£ÅÄÎ¼ÂÀ¡Ê33¡Ë¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë
´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê31¡Ë¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë
¿·µ®Íµ¡Ê33¡Ë¡ÊÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥ºÀÅ²¬¡Ë
¿¹°¦¼ù¡Ê26¡Ë¡ÊÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÌøÅÄÁª¼ê¡Êº¸¡Ë¡¢À¾ÅÄÁª¼ê