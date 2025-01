ENHYPENが2025年夏、日本2都市のスタジアムにて<ENHYPEN WORLD TOUR “WALK THE LINE” IN JAPAN>追加公演を開催することが発表となった。日程や会場など詳細は後日発表される予定だ。これは本日1月26日、京セラドーム大阪で開催された<ENHYPEN WORLD TOUR “WALK THE LINE” IN JAPAN>大阪公演最終日のアンコールでメンバー自身からアナウンスされたもの。日本スタジアム公演の開催がサプライズ発表されると、大きな歓声と鳴りやまない拍手に会場が包まれた。

ENHYPEN3回目のワールドツアー<WALK THE LINE>は、2024年10月5日および6日の韓国・コヤン公演を皮切りに、日本では埼玉・ベルーナドーム(11月9日および10日)、福岡・みずほPayPayドーム福岡(12月28日および29日)、大阪・京セラ ドーム大阪(1月25日および26日)を巡る3都市6公演のドームツアーとして開催。初の日本3都市ドームツアーを成功裏に終えた。<WALK THE LINE>を通して、韓国では初のスタジアム公演を行い、日本ではK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアーを実現。2025年3月1日にはフィリピン・ブラカン(フィリピン・スポーツスタジアム)、6月21日にはタイ・バンコク(ラチャマンカラ国立競技場)公演の開催も決定している。さらに、今回発表された2025年夏の日本2都市スタジアム公演まで、ENHYPENはこれまで公開された<WALK THE LINE>の日程すべてをスタジアムとドームで敢行するなど、自身最大規模のワールドツアーで一層のスケールアップを遂げている。以下に、日本2都市スタジアム公演に関するメンバーのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆僕たちENHYPENは今年、グローバルデビュー5周年を迎えます。ENGENE(ENHYPENのファンダム名)の皆さんの熱い応援のおかげで、夢に描いたスタジアム公演が決定しました! 本当にありがとうございます。さらに素敵な姿で戻ってくるので、2025年の夏、ENHYPENと一緒にスタジアムで楽しく盛り上がりましょう!」──ENHYPEN◆ ◆ ◆