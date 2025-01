7人組グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が、日本で初となるスタジアム公演を開催することが26日、発表された。同公演は、日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』の追加公演となる。2都市で開催する予定。日程や会場など、詳細は後日発表される。スタジアム公演の開催は、きょう26日に京セラドーム大阪で開催された『WALK THE LINE』大阪公演最終日のアンコールでサプライズ発表された。会場は大きな歓声と鳴りやまない拍手で包まれた。ENHYPENは「僕たちENHYPENは今年、グローバルデビュー5周年を迎えます。ENGENE(ファンネーム)の皆さんの熱い応援のおかげで、夢に描いたスタジアム公演が決定しました!」と報告。「本当にありがとうございます。さらにすてきな姿で戻ってくるので、2025年の夏、ENHYPENと一緒にスタジアムで楽しく盛り上がりましょう!」と呼びかけた。