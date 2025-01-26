【ラグビー】Ｕ２３の日本代表候補５０選手を発表！本山佳龍・小林祐貴ら高校生も選出『ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤプログラム２０２５』

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、将来の日本代表選手の育成を加速するプロジェクト「ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤプログラム２０２５」の対象となる、２３歳以下の将来の日本代表候補と期待を寄せる選手５０人を発表しました。



このプロジェクトは、エディー・ジョーンズＨＣをはじめとする日本代表のコーチ陣が、各選手の所属する大学・高校と連携を取りながら、各チームへの訪問や候補選手を召集しての合宿による直接指導を通して、トレーニングやコンディション、栄養面といったサポートを行うことで、日本代表として世界の舞台で活躍するワールドクラスの選手育成を目指すプロジェクトです。





注目のメンバーには、去年の日本代表候補合宿にも召集された石橋チューカ選手（京産大）、森山飛翔選手（帝京大）、高校から直接リーグワンの静岡ブルーレヴズ入りを発表した本山佳龍選手（長崎南山高校）などＦＷ陣が２７人。去年日本代表として活躍した矢崎由高選手（早稲田大）などＢＫ陣が２３人選出されました。候補選手たちは、２月から３月にかけて数回にわたるトレーニング合宿（１回の合宿には５０人の中から３５人前後を召集）を行った後、３月末にＵ２３日本代表を編成。４月１日からＵ２３日本代表としてオーストラリア遠征を行う予定です。【ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤ２０２５対象選手】＜ＦＷ：２７人＞石橋チューカ（京都産業大学）磯部俊太朗（筑波大学）薄田周希（東海大学）大塚壮二郎（関西学院大学）亀井秋穂（明治大学）栗田文介（早稲田大学）栗原大地（東洋大学）小林典大（関西学院大学）清水健伸（早稲田大学）杉本安伊朗（早稲田大学）太安善明（天理大学）高比良恭介（明治大学）田中京也（立命館大学）利川桐生 (明治大学)坪根章晃 (帝京大学)中森真翔 (筑波大学)西野帆平 (明治大学)能勢涼太郎 (近畿大学)八田優太 (京都産業大学)檜山蒼介 (明治大学)宮下晃毅 (法政大学)本山佳龍 (長崎南山高校)物部耀大朗 (明治大学)森山飛翔 (帝京大学)森山海宇オスティン (東洋大学)山口匠 (明治大学)弓部智希 (近畿大学)＜ＢＫ：２３人＞石垣慎之介（慶應義塾大学）伊藤龍之介（明治大学）今野椋平（慶應義塾大学）上田倭士（帝京大学）上ノ坊駿介（天理大学）海老澤琥珀（明治大学）小林祐貴（慶應義塾高校）白井瑛人（明治大学）平翔太（明治大学）高木城治（京都産業大学）高橋佑太朗（筑波大学）竹之下仁吾（明治大学）田中健想（早稲田大学）時任凜空（福岡工業大学）野中健吾（早稲田大学）服部亮太（早稲田大学）福島秀法（早稲田大学）増山将（筑波大学）武藤航生（関西学院大学）村田大和（京都産業大学）本橋尭也（帝京大学)矢崎由高（早稲田大学）李智寿（朝鮮大学校）