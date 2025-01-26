【ラグビー】Ｕ２３の日本代表候補５０選手を発表！本山佳龍・小林祐貴ら高校生も選出『ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤプログラム２０２５』
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、将来の日本代表選手の育成を加速するプロジェクト「ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤプログラム２０２５」の対象となる、２３歳以下の将来の日本代表候補と期待を寄せる選手５０人を発表しました。
このプロジェクトは、エディー・ジョーンズＨＣをはじめとする日本代表のコーチ陣が、各選手の所属する大学・高校と連携を取りながら、各チームへの訪問や候補選手を召集しての合宿による直接指導を通して、トレーニングやコンディション、栄養面といったサポートを行うことで、日本代表として世界の舞台で活躍するワールドクラスの選手育成を目指すプロジェクトです。
候補選手たちは、２月から３月にかけて数回にわたるトレーニング合宿（１回の合宿には５０人の中から３５人前後を召集）を行った後、３月末にＵ２３日本代表を編成。４月１日からＵ２３日本代表としてオーストラリア遠征を行う予定です。
【ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤ２０２５対象選手】
＜ＦＷ：２７人＞
石橋チューカ（京都産業大学）
磯部俊太朗（筑波大学）
薄田周希（東海大学）
大塚壮二郎（関西学院大学）
亀井秋穂（明治大学）
栗田文介（早稲田大学）
栗原大地（東洋大学）
小林典大（関西学院大学）
清水健伸（早稲田大学）
杉本安伊朗（早稲田大学）
太安善明（天理大学）
高比良恭介（明治大学）
田中京也（立命館大学）
利川桐生 (明治大学)
坪根章晃 (帝京大学)
中森真翔 (筑波大学)
西野帆平 (明治大学)
能勢涼太郎 (近畿大学)
八田優太 (京都産業大学)
檜山蒼介 (明治大学)
宮下晃毅 (法政大学)
本山佳龍 (長崎南山高校)
物部耀大朗 (明治大学)
森山飛翔 (帝京大学)
森山海宇オスティン (東洋大学)
山口匠 (明治大学)
弓部智希 (近畿大学)
＜ＢＫ：２３人＞
石垣慎之介（慶應義塾大学）
伊藤龍之介（明治大学）
今野椋平（慶應義塾大学）
上田倭士（帝京大学）
上ノ坊駿介（天理大学）
海老澤琥珀（明治大学）
小林祐貴（慶應義塾高校）
白井瑛人（明治大学）
平翔太（明治大学）
高木城治（京都産業大学）
高橋佑太朗（筑波大学）
竹之下仁吾（明治大学）
田中健想（早稲田大学）
時任凜空（福岡工業大学）
野中健吾（早稲田大学）
服部亮太（早稲田大学）
福島秀法（早稲田大学）
増山将（筑波大学）
武藤航生（関西学院大学）
村田大和（京都産業大学）
本橋尭也（帝京大学)
矢崎由高（早稲田大学）
李智寿（朝鮮大学校）