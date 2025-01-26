ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 藤枝順心21連覇 男子は静岡学園が連覇 静岡県高校新人大会サッカ … 藤枝順心21連覇 男子は静岡学園が連覇 静岡県高校新人大会サッカー競技男女決勝 藤枝順心21連覇 男子は静岡学園が連覇 静岡県高校新人大会サッカー競技男女決勝 2025年1月26日 18時34分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 令和6年度静岡県高校新人大会サッカー競技の決勝が1月26日行われ、男子は静岡学園が磐田東を3対2で破り、2024年続く優勝、女子は藤枝順心が常葉大橘を2対0で退け、大会21連覇を果たしました。 【動画】藤枝順心21連覇 男子は静岡学園が連覇 静岡県高校新人大会サッカー競技男女決勝 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「未来に生かす」アイデアを発表 次世代の海の専門家育てるプロジェクト発表会「ココリコ」田中直樹さんらが審査＝静岡 投票率前回選より9.19ポイント下回る 静岡・菊川市長選投票進む 現職と新人の一騎打ち（26日午後5時現在） 地域の資源活用した新サービスを提案 中高生と地元企業がタッグ「シヅクリプロジェクト」の一環＝静岡 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 在宅医療, フローリング, 神事, 大船, 伊東市, ダイス, 寺田屋, リハビリ, 神奈川