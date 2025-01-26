令和6年度静岡県高校新人大会サッカー競技の決勝が1月26日行われ、男子は静岡学園が磐田東を3対2で破り、2024年続く優勝、女子は藤枝順心が常葉大橘を2対0で退け、大会21連覇を果たしました。

【動画】藤枝順心21連覇 男子は静岡学園が連覇 静岡県高校新人大会サッカー競技男女決勝