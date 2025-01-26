プロ野球・ソフトバンクは26日、春季キャンプの参加メンバーを発表しました。

ソフトバンクは宮崎市の生目の杜運動公園とタマホームスタジアム筑後に分かれて、2月1日からキャンプを開始。今回発表のA組・B組は両組とも生目の杜運動公園で行われる宮崎キャンプに参加します。

2024年ドラフトで新加入したルーキーからはドラフト2位・庄子雄大選手がA組に抜てき。またドラフト6位の岩崎峻典投手もB組で宮崎キャンプに参加します。

さらに新加入組として上沢直之投手、浜口遥大投手、上茶谷大河投手、伊藤優輔投手の新戦力4人もA組メンバーに名を連ねました。

なお、有原航平投手、モイネロ投手、オスナ投手、ヘルナンデス投手、松本裕樹投手、近藤健介選手、山川穂高選手、今宮健太選手、中村晃選手、柳田悠岐選手、周東佑京選手は2月1日以降も自主トレを継続。15日から球団のキャンプに合流するとのことです。

▽A組

【投手20名】

スチュワート Jr、上沢直之、津森宥紀、浜口遥大、又吉克樹、東浜巨、大津亮介、岩井俊介、尾形崇斗、杉山一樹、前田悠伍、伊藤優輔、大関友久、藤井皓哉、松本晴、前田純、大山凌、田浦文丸、上茶谷大河、木村光

【野手18名】

渡邉陸、谷川原健太、海野隆司、盛島稜大、川瀬晃、J.ダウンズ、牧原大成、栗原陵矢、庄子雄大、井上朋也、リチャード、石塚綜一郎、正木智也、柳町達、笹川吉康、緒方理貢、川村友斗、佐藤航太

▽B組

【投手18名】

村田賢一、板東湧梧、木村大成、大野稼頭央、岩崎峻典、宮里優吾、川口冬弥、大城真乃、A.アルメンタ、大竹風雅、井崎燦志郎、岡田皓一朗、藤原大翔、山崎琢磨、張峻瑋、田上奏大、宮崎颯、D.サルディ

【野手14名】

嶺井博希、牧原巧汰、大友宗、廣荑隆太、イヒネイツア、野村勇、藤野恵音、桑原秀侍、山下恭吾、西尾歩真、佐藤直樹、大泉周也、重松凱人、J.オスーナ

上記以外の選手は、C組(筑後)またはリハビリ組となります。