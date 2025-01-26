¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú¡Ø¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Ù£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¡¡¥Æ¥¯¥é¤ËÍðÆþ¤µ¤ì¤ë¤â¡Ä¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£´¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ö£Ð¤Ï¸µ¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤ÎÉñ²Ú¤¬½é¼õ¾Þ¡££²£°£²£³Ç¯£±£²·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇÆ±²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¡¢ÍâÇ¯£··î£²£¸Æü»¥ËÚÂç²ñ¤Ç´ÙÍî¤¹¤ë¤Þ¤Ç£¶ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²¦ºÂ¤È¤Î£²´§²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¡£¤µ¤é¤Ëºò²Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤òÍ¥¾¡¤·¡¢Æ±Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ç¤Ï£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Éñ²Ú¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¡ÖµîÇ¯¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¥Æ¥¯¥é¤¬ÍðÆþ¤·¡ÖËÜÅö¤ÎµîÇ¯¤Î£Í£Ö£Ð¤ÏÅÏÊÕÅí¤Ç¡¼¤¹¡ª¡¡¤¢¤È¥Ù¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥Ø¥¤¥È¡£¥Ù¥¹¥È¥ê¡¼¥À¡¼ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡£¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¥Æ¥¯¥é¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤ß¤ó¤Ê¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¹Ô¤¯¤¼¡ª¡¡¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¢¥¹¥±¥Ù¤¿¤Á¡ª¡×¤È¼Î¤Æ¤¼¤ê¤Õ¤òÅÇ¤¡¢µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤ò¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤¿Éñ²Ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¯¥é¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡Ö³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£Â¾¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Úµ»Ç½¾Þ¡ÛÀ±Íè²ê°Í
¡Ú´ºÆ®¾Þ¡ÛÅÏÊÕÅí
¡Ú¼ì·®¾Þ¡Û°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê
¡Ú£Ó£È£É£Î£É£Î£Ç¾Þ¡Û¡Ê¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¾Þ¡Û¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥¿¥Ã¥°¾Þ¡Û±©Æî¡õÈÓÅÄº»Ìí
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¾Þ¡Û´äÃ«ËãÍ¥ vs ÅÏÊÕÅí¡Ê£±£±·î£±£·Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ì¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¾åÃ«º»Ìï¡¢ÇòÀîÌ¤Æà