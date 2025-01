Balming Tiger(読み:バーミングタイガー)が、新曲「Wash Away」を1月29日に配信リリースする。

同楽曲は、奈緒と松田龍平が主演を務める現在放送中のNHKドラマ『東京サラダボウル』の主題歌として書き下ろされたもの。疾走感の溢れるバンドサウンドに男女のボーカルそれぞれの個性が際立つ、どこか懐かしくも最新のポップスに昇華された楽曲となっている。

また、1月27日9時より放送のJ-WAVE(81.3FM)『STEP ONE』にて、同楽曲のフルサイズ初オンエアが決定。さらに、彼らについての新たな情報が発表される予定とのことだ。

Balming Tigerは、全世界に愉快な影響を広めようとする人々が集まったマルチナショナルなオルタナティブK-POPグループ。アジアンアート&カルチャーのコレクティブで、プレイヤー、DJ、プロデューサー、映像監督、ビジュアルアーティスト、作家と、各芸術分野の多彩な人材が集まっている。

・「Wash Away」についてメンバーコメント

A track that wants to heal the hearts of young people living in this fierce modern society.現代を生きる若者たちの心を癒す楽曲です!

