¡Ö¤Þ¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢ÀèÈ¯¤¬¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÉé¤±¤¸¤È¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤Ë·è°Õ¿·¤¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬26Æü¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè¤òÀ©¤·¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¡Ê¶¥Áè¡Ë¤ò¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¡¢DeNA¤«¤é¾åÃãÃ«Âç²Ï¡Ê28¡Ë¤È茺¸ýÍÚÂç¡Ê29¡Ë¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤«¤éÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾åÂôÄ¾Ç·¡Ê30¡Ë¡¢µð¿Í¤«¤é°ËÆ£Í¥Êå¡Ê28¡Ë¤é¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£¡ÖSNS¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Þ¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢ÀèÈ¯¤¬¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÊÊä¶¯¤Ï¡Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥Á¡¼¥à¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¶¥Áè¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï7¾¡7ÇÔ¡£6·î¤Þ¤Ç¤Ë6¾¡¤òµó¤²¤Æ2·å¾¡Íø¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é8»î¹çÇòÀ±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÚÎÌ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£ÂÎ´´¤ä²¼È¾¿È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÂÎ¤Î¿Ä¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤â¿ô²óÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æµå¤Î¶¯¤µ¤È½Å¤ß¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¡¢¶¹¤Ìç¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤ë·è°Õ¤À¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë