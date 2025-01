Shop.1

【徒歩約10分】絶品ぷるふわハンバーグオムライスを堪能!/はんばーぐとおむらいすのお店 いくら 渋谷店

渋谷駅から歩くこと約10分。道玄坂上にある「はんばーぐとおむらいすのお店 いくら(はんばーぐとおむらいすのおみせ いくら しぶやてん)」は、SNSで大人気の福岡発のお店。鉄板で焼き上げるハンバーグとオムレツのメニューが味わえます。

店内奥にあるカウンター席は目の前に鉄板が用意されているので、実際に焼いているシーンを間近で楽しむことができますよ。

ご紹介するのは、「デミグラス」、「博多めんたいクリーム」、「黒カレー」、「ケチャップ」の4種類のソースから好きな味を選ぶことができる、人気の「ハンバーグオムライス」。焼く前にしっかりと手ごねされた肉汁たっぷりのハンバーグに、ふわとろに仕上がるよう、鉄板で、30秒以内で仕上げたオムレツをのせた、見た目にも楽しめる一皿です。

半熟オムレツの醍醐味は、ナイフを入れたらパカーンと開くこと。店員さんに声をかけるとナイフを貸してもらえるので、ベストショットをカメラに納めてみてくださいね。

うま味たっぷりでジューシーなハンバーグと、クリーミーで甘みのあるオムレツの相性は抜群。目の前で繰り広げられる調理の手さばきや、絶品の味わいを堪能しに、ぜひ一度足を運んでみては?

Shop.2

【徒歩約10分】“地球にも体にもやさしい”オーガニックランチ/WOODBERRY BAKERY

「WOODBERRY BAKERY(うっどべりー べーかりー)」があるのは明治通り沿い、渋谷駅からも恵比寿駅からも徒歩で約10分の場所。

用賀や渋谷などで全7店舗を展開するコーヒーショップ「WOODBERRY COFFEE」初のベーカリーで、“地球にも体にもやさしいベーカリー“をテーマに、エコ&サステナブルなライフスタイルを気軽に楽しめる空間を目指しているそう。

「ランチセット 有機野菜のグリルのフムス」2180円

お店を代表するメニューのひとつ「ランチセット」は、メインのおかずが「サーモンスモークとアボカド、グレープフルーツのマリネソース」、「ベーカリーブレッキー(厚切りベーコンとポーチドエッグ)」、「有機野菜のグリルとフムス」の3種類から選べます。

写真はお店イチオシのヴィーガンプレート「有機野菜のグリルとフムス」。プレートからあふれんばかりに盛り付けられているのは、自家製カンパーニュや、フレッシュなサラダ、オーガニック野菜のグリル、ビーツのフムスなど色とりどりの野菜メニュー。スーパーフードのキヌアも添えられています。

そのほか、季節限定のメニューは公式SNSで紹介されているので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。

Shop.3

【徒歩約3分】アジア旅行気分が味わえる!/DADAI THAI VIETNAMESE DIMSUM

「DADAI THAI VIETNAMESE DIMSUM(だだい たい べとなめーぜ でぃむさむ)」があるのは渋谷駅から徒歩約3分、「MIYASHITA PARK」の1階です。こちらでは、甘い・酸っぱい・辛いの3要素の調和が取れたタイ料理、フレッシュなハーブをふんだんに使うベトナム料理をベースに、シェフの自由な発想から生み出される多彩なメニューが楽しめます。

店内外合わせて160席以上あるというお店は広々! メインダイニングにはトルソーを使ったアート作品が展示され、モダンでアーティスティックな空間が広がっています。

「彩りベトナムまぜご飯 コム アン フー」1617円(スープ、ソフトドリンク付き)

豊富なランチメニューのなかでもおすすめは、ベトナム中部・フエ地方にあるレストラン「アン フー」が発祥とされる「彩りベトナムまぜご飯 コム アン フー」。タイの香り米「ジャスミンライス」をぐるりと囲むように盛られているのは、山椒を利かせた肉味噌、タクアン、ダイコンとニンジンのなます、キクラゲ、オカヒジキ、紫キャベツ、ちりめんじゃこ、オクラ、干しエビ、砕いたピーナッツ、紫タマネギのピクルス、パクチーの12種類の具材。色とりどりで、テーブルが一気に華やかに!

具材全体をしっかり混ぜてからいただきます! 甘みや酸味、エビの風味、ナッツの香ばしさ、シャキシャキ、ザクザク、カリカリ…ひと口ごとにいろいろな味や食感、香りが広がり、止まらないおいしさです。

Shop.4

【徒歩約3分】がっつり派も健康志向も大満足のバーガー/JB's TOKYO ミヤシタパーク店

「MIYASHITA PARK SOUTH」の2階にある「JB's TOKYO ミヤシタパーク店(じぇーびーず とうきょう みやしたぱーくてん)」は、代々木で大人気の100%手作りをコンセプトにしたハンバーガーショップの3号店。壁にはハンバーガーのイラストが手書きされていたり、ユニークなチラシが貼られていたり、店内を見渡すのも楽しみのひとつです。

「JB'sスペシャル」950円

1番人気はお店の魅力がたっぷりと堪能できる「JB'sスペシャル」。店内に併設されたベーカリーで焼き上げた自家製のバンズは、小麦粉の甘さとバターのジューシーさが口いっぱいに広がり、食パンだけでも感動的なおいしさです。肉汁あふれるパティはつなぎを使わず、ビーフ100%。店内で手ごねし、“スマッシュ”という200℃の鉄板で潰して焼き上げる方法を取り入れています。そうすることによってカリカリで香ばしく、肉のうま味が凝縮されるとのこと。

さらにケチャップ、マヨネーズ、ピクルスまですべて手作り! ソースはすべて化学調味料不使用で、卵を使用しないため、誰でも安心して食べることができます。具材それぞれの素材のおいしさがバランスよく交わり、じっくり味わいたい逸品です。

渋谷駅から徒歩10分、憧れの街でもある松濤エリアに、まるで外国のような見た目の建物を発見。こちらがガレットの形をした看板が目印の「ガレットリア」です。

店内はフランスの民家をイメージしたデザインになっていて、1階はダイニングルーム、2階はリビングルームと、それぞれ違った雰囲気になっています。

「生ハムと人参コンセルヴサラダの卵チーズガレット」Aセット(デザートクレープ、ドリンク付き)2400円、Bセット(ドリンク付き)1800円

ガレット、クレープ、ドリンクの組合わせを選ぶのが「ガレットリア」の基本のメニュー。写真は「生ハムと人参コンセルヴサラダの卵チーズガレット」。イタリアから輸入した鉄板を高温に温めて生地を焼くことで、表面はパリッと、温度がじんわり入っていくことで中はもちっとという、ここでしか味わえないガレットの食感に思わずうっとり。たっぷりのっている野菜はみずみずしく、生ハムの塩気とレッドペッパーのアクセントとの相性が最高のひと皿です。

季節のガレットは1、2カ月ほどでメニューが変わるとのことなので、お店に行くたびに違ったメニューを楽しめるのもうれしいポイント♪

■ガレットリア(がれっとりあ)

住所:東京都渋谷区松濤1-26-1

TEL:03-3467-7057

営業時間:11時30分〜20時(19時LO)

定休日:火曜、水曜不定休

※最新の営業時間は公式サイトで確認を

Shop.6

【徒歩約1分】お茶を使用! 充実したお食事メニューは超絶品/京都宇治 藤井茗縁

「東急プラザ渋谷」の6階にある茶寮「京都宇治 藤井茗縁(きょうとうじ ふじいめいえん)」。こちらは宇治で創業480年余の歴史を持つ「京都宇治 藤井茶園」の上質なお茶が堪能できる、日本初の茶寮(カフェ)です。

広々とした店内からは、渋谷の街並みを望むことができます。お天気がいいときには、外のバルコニー席を利用しても気持ちよさそうですね。

「茶懐石膳」1700円

豊富なお食事メニューでは、すべての料理に「藤井農園」のお茶が使用されているので、しっかりお茶を感じられるんです。写真は、10種類以上の「おばんざい」のなかから3種類チョイスして、自分好みの「一汁三菜御膳」をつくれる「茶懐石膳」。ご飯は宇治の煎茶で炊き上げられ、抹茶塩が添えられています。

混雑する渋谷のなかで、ひとりで入りやすい穴場的のスポット。ぜひ行ってみてくださいね。

2020年に20周年を迎えた「宇田川カフェ(うだがわかふぇ)」は、渋谷駅から徒歩約4分にあって“自分の部屋のようにくつろげる空間”というコンセプトのカフェ。青を基調とした内観と、無国籍ながら不思議とまとまったインテリアがとってもおしゃれ。朝5時まで開いているのもうれしいポイント。

「小海老のココナッツカレー」1210円 ※ランチタイム価格となります。

こちらは「小海老のココナッツカレー」。ランチタイムにはサラダが付いてきますよ。ほかにも「渋谷キーマカレー」や「オープンサンドウィッチ」など、カフェ定番メニューが盛りだくさんでランチタイムが充実すること間違いなし。

手間暇を惜しまず“ドリップ”にこだわった濃厚でスッキリとした味わいの珈琲「宇田川ブレンド」や季節ごとに変わるフォトジェニックなパフェもあわせてチェックしてみてくださいね。

Shop.8

【徒歩約6分】個室でのんびりごはん! 隠れ家のようなカフェ/attic room SHIBUYA

屋根裏部屋をコンセプトにしたカフェダイニング「attic room SHIBUYA(あてぃっく るーむ しぶや)」は、隠れ家のような雰囲気。アンティークの家具に囲まれた空間で、落ち着いた時間を過ごせます。メニューは、生ハムやチーズ、カルパッチョなどお酒に合うタパスのほか、牛ハラミやピザ、パスタなどのメイン料理まで充実。カップルシートや個室もあるので、事前に予約していい席を確保しておくといいでしょう。

■attic room SHIBUYA(あてぃっく るーむ しぶや)

住所: 東京都渋谷区宇田川町31-3 第3田中ビル7F

TEL: 03-5489-5228

営業時間: 12〜23時

定休日: 無休

壁一面に並んだ本は時間制限なく自由に閲覧可能。といっても、図書館のような堅苦しさはなく、おしゃべりをしたり、食事やアルコールをいただいたりしながら読書を楽しめるブックカフェになっています。ふかふかのソファもあり、カップルにも大人気。ランチをしながらのんびりしたり、本の感想を話しあったり、それぞれの読書に没頭したり、過ごし方はさまざまです。デートの相手が読んでいる本から意外な一面がのぞけたりするかも。

渋谷駅から歩くこと5分足らずの複合ビル「cocoti SHIBUYA」3階にあるカフェ&ラウンジ「347CAFE&LOUNGE(さんよんななかふぇあんどらうんじ)」。プールを中心にテーブルやパラソルが配され、程よく緑も楽しめる空間で、非日常気分を味わうのにぴったり。

「アフタヌーンティー」イメージ ※季節ごとに内容が変更となります。

旬のフルーツを使った「アフタヌーンティー」は、14〜18時に提供される2名から1時間30分制のメニュー。ケーキやスコーンなどスイーツの数々に加えて、フルーツを使ったミニバーガーも! ハーブティーやジュースのなかから1ドリンクが選べます。リゾート気分が味わえるプールサイドで、ぜひ味わってみては?

Shop.11

【徒歩約9分】甘じょっぱさにハマる! やみつき「ワッフルチキン」/MOJA in the HOUSE

渋谷駅より徒歩9分ほどにある、「MOJA in the HOUSE(もじゃ いん ざ はうす)」。

ソファや壁紙、至る所に飾られたアートなど、店内がアメリカンポップなインテリアで装飾されており、とっても雰囲気がいいんです。

「ワッフルチキン」1518円

こちらの看板メニューは、その名も「ワッフルチキン」! 甘いワッフルの上に、ジューシーでスパイシーなフライドチキンがのって、さらにその上からメープルシロップをかけて味わうという、アメリカのソウルフードなんです。チキンのしょっぱさとメープルシロップが染み込んだワッフルの甘さが絶妙なバランスで、あなたもきっと病み付きになるはず♪

Shop.12

【徒歩約7分】ボリュームに大満足!ふわふわ特大フレンチトースト/REISM STAND

渋谷駅から徒歩約7分の場所にある、リノベーションのおしゃれな空間が魅力のカフェ&ダイニング「REISM STAND(りずむ すたんど)」。

ホームメイドのスイーツも味わえる同店の人気メニューが、こちらのフレンチトーストです。驚くのはその大きさ! なんと食パンを半斤使っています。種類は、「プレーン」930円、「アップルシナモン」980円、「キャラメル」980円など。熱々のトーストに生クリームがとろっととろけ、大きくカットした食パンのふわっとしたやわらかさにはちみつの甘さが加わり、ほっこり癒やされる味わい。

甘じょっぱさが特徴の「ベーコンサラダ」1080円は、ランチとしてもスイーツとしてもぴったりのメニューで、野菜もしっかりとれますよ。

■REISM STAND(りずむ すたんど)

住所:東京都渋谷区鶯谷町6-6 グリーンハイツ鶯谷

営業時間:11〜22時 ※土・日曜、祝日は〜17時まで

定休日:不定休

Shop.13

【徒歩約2分】ヴィーガン8割以上! 明るくておしゃれなサスティナブルカフェ/haishop cafe 渋谷スクランブルスクエア店

「渋谷スクランブルスクエア」7階の「haishop cafe(はいしょっぷかふぇ) 渋谷スクランブルスクエア店」は、環境や社会課題に配慮したサスティナブルカフェ。メニューの8割がヴィーガンで、地球にやさしいアクションをしながら楽しめる、おいしいフードがたくさん!

スタンド形式のカフェですが、すぐ隣のフリースペースを利用でき、テーブルや椅子を利用してゆっくり過ごせます。

手前左から時計周りに「haishop DELI 3種set」1350円、「有機野菜と豆乳ヨーグルトのグリーンスムージー」950円、「ヴィーガンレインボーモンブラン」1200円、「チョコチップ ヴィーガンクッキー」220円、「バニラ ヴィーガンクッキー」200円、「ジンジャー ヴィーガンクッキー」200円

ヴィーガンといえば素朴な味のものが多いイメージですが、ヴィーガンであることもわからないほどの味わいのスイーツやドリンク、デリが揃っていますよ。なかでも、日替わりのデリの中から3種選び、パンとのセットで楽しめる「haishop DELI 3種set」は、ランチにもぴったり。ぜひ試してみてくださいね。

Shop.14

【徒歩約3分】進化系たらこスパゲティ専門店/東京たらこスパゲティ 渋谷店

たらこスパゲティ専門店「東京たらこスパゲティ」は、たらこをメインに「和食」と「スパゲティ」を新しい次元でクロスオーバーさせた進化系たらこスパゲティが味わえる和食ファーストフード店。

「炙りたらこのお出汁スパゲティ(出汁スープ付)」1089円

おいしさの秘密はなんといっても、「生パスタ」と「明太子」、「お出汁」のコラボ。希少な国内産硬質小麦に、もちもちの食感が楽しめるようにとタピオカ粉を使ったオリジナル生パスタと、店内で毎日手作業で仕込んでいる自家製明太子、そして、それらを引き立たせるのが、丁寧にとった“鰹”と“昆布”の自家製合わせだしです。

おすすめメニューは、香ばしく焼いたたらこをのせた「炙りたらこのお出汁スパゲティ(出汁スープ付)」。スパゲティをそのまま食べてコシの強い麺の風味と具材との相性を存分に楽しんだ後は、スパゲティに別添えのだしスープをかけて、具材のうま味が溶け込んだ和風スープスパゲティで召し上がれ。自家製だしはそのままでも風味が口いっぱいに広がります。

カウンターもあるから“ひとりランチ”もOK。タラスパの新しい風味を探してみませんか。

■東京たらこスパゲティ 渋谷店(しぶやたらこすぱげてぃ しぶやてん)

住所:東京都渋谷区渋谷1-14-8 宮益SKビル1F

TEL:03-5962-7025

営業時間:11時〜22時30分(22時LO)

定休日:無休

Shop.15

【渋谷スクランブルスクエア12階】異国情緒たっぷり! 豪華な「アラビアン・ランチコース」/CARVAAN TOKYO

「アラビアン・ランチコース」4280円

アラベスクのランプが灯るエキゾチックな空間が印象的な「CARVAAN TOKYO(かーるゔぁーん とーきょー)」。まるで旅をしているように異国情緒に浸りながら、地中海・アラビア諸国の料理や、ジョージア、レバノン、ギリシャから直輸入する土着ブドウの珍しいワイン、世界中から厳選した原料で醸す自社醸造のクラフトビールが楽しめます。初めて味わうなら、アラビアの伝統料理がずらりと並ぶ豪華な「アラビアン・ランチコース」がおすすめです。

■CARVAAN TOKYO(かーるゔぁーん とーきょー)

住所:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア12F

TEL:03-6451-1772

営業時間:ランチ11時〜15時30分(14時30分LO)、ディナー17〜23時(フード21時LO、ドリンク22時LO)

Shop.16

【渋谷スクランブルスクエア13階】本格スパニッシュが楽しめるスペシャルコース/José Luis

「Jose PREMIUM LUNCH COURCE 」5500円

創業1957年、60年以上にわたりスペイン・マドリード市民に愛されてきたレストラン「José Luis(ほせ るいす)」の日本初出店の店舗。店内は開放感がありながらも落ち着いた雰囲気が印象的です。

おすすめの料理は、スペインと日本の伝統・食材を融合させた「Jose PREMIUM LUNCH COURCE」。「José Luis」を代表する名物料理が詰め込まれたスペシャルコースで、スペインの魅力をたっぷり味わいたい!という方におすすめの、本格スパニッシュが楽しめるコースです。

■José Luis(ほせ るいす)

住所:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア13F

TEL:03-6452-6227

営業時間:11〜24時(23時LO)

定休日:渋谷スクランブルスクエアに準ずる



Shop.17

【渋谷ヒカリエ6階】研究員になってそうめんのおいしい食べ方を探求!/そうめん そそそ 研究室

日本三大そうめんのひとつである小豆島手延素麺「島の光」。その魅力を伝えるべくオープンしたそうめん専門店「そうめん そそそ」の3号店が「そうめん そそそ 研究室(そうめん そそそ けんきゅうしつ)」です。

店内は、まさに “研究室” をイメージした無機質な雰囲気。一方で、そうめんを思わせるような直線的なライトや写真映えするネオンサインが設置されていて、遊び心のあるクリーンでアートな空間になっています。

LABOメニュー(スタッフの研究レポート)「明太クリームそうめん」1474円

ここにいるスタッフや来店客は、そうめんの新しい食べ方を研究する「研究員」の一員! 麺の種類(ベーシックな赤帯、北海道産小麦を使った黒帯、讃岐の夢という小麦を使用した金帯※すべて「島の光」)や、量・味・具材などを選んで、自分好みのそうめんの食べ方を研究できるスタイルが魅力です。

ベースの味付けから調味料のトッピング、具材のトッピングなど、それぞれ多数のメニューから選べます。チョイスに迷ってしまったら、スタッフの研究レポートのメニューにしてみても。おすすめは女性に人気のクリームスープをベースに、調味料トッピングにごま、具材トッピングに混ぜ明太子、乗せ明太子、大葉を選んだ「明太クリームそうめん」。濃厚でマイルドなクリームスープとプチプチと弾けるような明太子の食感や辛味が絶妙にマッチ!

■そうめん そそそ 研究室(そうめん そそそ けんきゅうしつ)

住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ6F

TEL:03-6450-6795

営業時間:11〜22時

定休日:渋谷ヒカリエに準ずる

六本木や銀座で人気を博す薬膳の名店「御膳房(ごせんぼう)」が、人気の点心メニューと名物の薬膳キノコ鍋を気軽に味わえるお店として手がけた「168点心飲茶&薬膳鍋(いちろくはちてんしんやむちゃ あんど やくぜんなべ)」。

明るい店内は、女性一人でも入りやすい雰囲気。中国雲南省のハスの花をイメージした提灯が目を引く安らぎの空間で、本場中国の点心師が作る絶品点心と、美容にもいい薬膳キノコ鍋が味わえます。

「薬膳キノコ鍋セット」3980円(数種類のキノコ、薬膳の具材、野菜、締めの自家製米線)

「薬膳キノコ火鍋」は昔から女性の肌によいとされ、本場中国雲南省では「食べるエステ」の愛称で親しまれているとか。

「薬膳キノコ鍋セット」は、「御膳房」で人気の「薬膳キノコ火鍋」を一人で来店した際にも楽しめるよう、手頃な価格でセットにした渋谷ヒカリエ店限定メニュー。素材にこだわり、キノコはもちろん有機野菜や無農薬野菜を厳選。地鶏のスープをベースに、数種類のキノコを入れた鍋は、滋養強壮や新陳代謝UPの効果も期待できそう。おひとり様サイズのお鍋でじっくり楽しめます!

■168点心飲茶&薬膳鍋

(いちろくはちてんしんやむちゃ あんど やくぜんなべ)

住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ6F

TEL:050-3116-2223

営業時間:11〜22時(21時30分LO)

定休日:渋谷ヒカリエに準ずる

Shop.19

【渋谷ヒカリエ6階】激ウマな韓国「サム料理」で体の中から美しく!/渋谷 水刺齋

「渋谷 水刺齋(しぶや すらんじぇ)」は、“薬食同源=体によい食材を日常的に食べて健康を保てば、特に薬など必要としない” という韓国の伝統思想のもと、自然の恵みや韓方(はんばん)の素材をふんだんに使い、本場の料理人が手間を惜しまず作る韓国料理のお店です。

本場・韓国では “福を包む” という意味で親しまれている「サム料理」。“野菜でお肉をサム(包む)” してバランスよく食事をすることで、体の中から美しくなるという韓国の食文化を感じながら、心身ともに満たされる幸福感を味わえます。

「スンドゥブチゲ&ミニポッサムセット」1683円

薬膳韓方スープで豚肉を茹で上げた「ポッサム」は、余分な脂を落とすことで、栄養価の高さは保ちつつもジューシー&モチモチな食感を実現! 季節の葉もの野菜に自家製キムチ、サムジャンと一緒に包んでいただきます。うま辛な「スンドゥブチゲ」とのセットもおすすめですよ♪

■渋谷 水刺齋(しぶや すらんじぇ)

住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ6F

TEL:03-6434-1465

営業時間:11時〜22時30分

定休日:渋谷ヒカリエに準ずる

Shop.20

【渋谷ヒカリエ7階】地球にも人にもヘルシーな料理を/Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY 渋谷ヒカリエ店

「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY 渋谷ヒカリエ店(でぃずにー はーべすと まーけっと ばい かふぇ かんぱにー しぶやひかりえてん)」は、ディズニーの世界観を通じて、“人にも社会にも地球にもヘルシーな” ものを “楽しみながら” 取り入れられるカフェ。

木目を基調としたナチュラルで居心地のいい店内には、主要キャラクターをモチーフにした席も。まるでテーマパークに来たような雰囲気にわくわく!

「まるごとトマトとチキン&ケールのポモドーロスパゲッティーニ」2200円

メニューのテーマは「4 STEPS for the FUTURE」。「どのような素材を、どのように選び、どのように提案し、どのような体験を通じて提供するか」にこだわり、信頼がおける食材を、塩分・糖分・油分・カロリーなどに配慮した調理法で提供しています。ディズニーキャラクターの世界観やストーリーが反映された、見た目もかわいい料理の数々は、大人も子どもも楽しめちゃう♪

おすすめは、「まるごとトマトとチキン&ケールのポモドーロスパゲッティーニ」。苦味の少ないケールにヘルシーな鶏胸肉、たっぷりのきのこを組み合わせたトマトソーススパゲッティーです。トップにはミッキーマウスのカラーリングをイメージしたかわいらしいトマトコンフィを添えて。ヘルシーな素材を使いながら、満足感も抜群です。

■Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY 渋谷ヒカリエ店

(でぃずにー はーべすと まーけっと ばい かふぇ かんぱにー しぶやひかりえてん)

住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ7F

TEL:050-3733-5055

営業時間:11〜20時(土・日曜、祝日は〜21時)

定休日:渋谷ヒカリエに準ずる

Shop.21

【渋谷ヒカリエ7階】フランス旅行気分でふわっふわの「スフレオムライス」を/CAFÉ AUX BACCHANALES

本場・フランスの賑わいと味わいが息づく空間に、本格派のメニュー・サービスが融合し、まるで現地を訪れたような感覚を味わえる「CAFÉ AUX BACCHANALES(かふぇ おーばかなる)」。

店内をやさしく照らす丸いライトに、落ち着いた赤色の椅子やタイルの床など、本場・フランスの雰囲気を忠実に再現した店内は、ここが日本であることをついつい忘れてしまいそうになるほど。

「スフレオムライス」1300円

注目はふわっふわの「スフレオムライス」。ケチャップソースとデミグラスソースで炒めたライスの上に、濃厚な卵とメレンゲを合わせて焼き上げたオムレツがのった、このお店を代表するメニューです。

真ん中に切り込みを入れると、ふわしゅわのスフレ卵がオープン! うま味たっぷりの自家製デミグラスソースをかけていただく絶品です。

■CAFÉ AUX BACCHANALES(かふぇ おーばかなる)

住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ7F

TEL:03-3797-3900

営業時間:11〜23時

定休日:渋谷ヒカリエに準ずる

「サブリナ パスタ&クラムチャウダー渋谷(さぶりな ぱすた あんど くらむちゃうだーしぶや)」は、渋谷駅前を見下ろす開放感あふれる空間で、本格派のパスタとクラムチャウダーを味わえる専門店。新鮮な魚介や野菜をふんだんに使用した贅沢なパスタをはじめ、具沢山のクラムチャウダー、またデザートには1mmの細さで絞る「生搾りモンブラン」など、気になるメニューが目白押しです。

手前「茄子とベーコンのトマトソース メランツァーネ」1595円、奥「あさりとベーコンのクラムチャウダー(レギュラーサイズ)」770円

こだわりのパスタは20種類以上。麺は主に「生スパゲッティーニ」を使用。そのほか、ソースの味わいを最大限引き立てられるよう、フェットチーネ、リガトーニ、パッケリなどをメニューごとにチョイスしているそう。特に、茄子とベーコンがたっぷり入ったメランツァーネは定番の人気メニューです。

■サブリナ パスタ&クラムチャウダー渋谷

(さぶりな ぱすた あんど くらむちゃうだーしぶや)

住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ6F

TEL:03-6450-6030

営業時間:11〜22時

定休日:渋谷ヒカリエに準ずる

