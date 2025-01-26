¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¹õÈ±¤Ç²ñ¸«¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡×¡¡£³Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ÎÃæÆü¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥ï¥±
¡¡ÃæÆü¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤êµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÍèÆü¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å²¼º°¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤á¤¬¤Í»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤¬¹õÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¹õ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µåÃÄ´ú¤ÈÆ±¤¸¤¨¤ó¤¸¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤Ä¤±¤¿ÍýÍ³¤â¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î¿§¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Ä¹È±¡¢¶âÈ±¡¢¥Ò¥²¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤Î¤¢¤ëà¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÙÝá¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡££±£¸Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÍèÆü£¸Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï£¶£°ÅÐÈÄ¤Ç£´£³¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£¹¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·£²£²Ç¯¤ËÂ³¤£²ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÄÌ»»£±£¶£¶¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ÆÃæÆü¤ÎÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÇØÈÖ¹æ¤Ï£¹£²¤Ë·èÄê¡£µð¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡£¤½¤³¤ÏÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°ã¤¦°õ¾Ý¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤«¤éµð¿ÍÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£¸Ç¯´ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¢¤È£³£´¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢º£µ¨Ãæ¤ËÂçÂæ¤Î£²£°£°¥»¡¼¥ÖÃ£À®¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÌò³ä¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ê¤Î¤«¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤â£±£°£°¡óÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÌÜÉ¸¤ä¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¡£½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÆâ¤ËÈë¤á¤¿¡£