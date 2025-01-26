ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ó¤ÎÌ£Êý¡ª¡Ö¶Ì·ë¤Ó¡×¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤¬ÅÁ¼ø
¼êË¥¤¤¤Î»Å¾å¤²¡¢Ë¥¤¤½ª¤ï¤ê¤«¤é¶ÌÎ±¤á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä·Ð¸³¤¢¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª¤·¤«¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ·ë¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯·ë¤Ù¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤òÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ö¥é¥¯¥ê¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@lacuri_cleaning_¡Ë¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»å¤Îº¬ËÜ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶Ì·ë¤Ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡¡¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡
ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤óÉ¬¸«¡ª
¢¦¤ä¤êÊý
¡ º¸±¦¤Ç»å¤È¿Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿Ë¤ò»å¤Î²¼(À¸ÃÏ¤«¤é»å¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜ)¤ËÄÌ¤¹¡£
¢ ¿Ë¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿ÎØ¤ò¤Á¤Â¤á¤ë¡£
£ ÎØ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Ë¤Çº¬ËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡£
¤ ²¡¤µ¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤µ¤é¤ËÎØ¤ò¤Á¤Â¤á¤ë¤Èº¬ËÜ¤Ç¸ÇÄê¡ª
¶Ì·ë¤Ó¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤Ã¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Ï¤º¡ª
¢¦½ÐÅµ¡§ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ö¥é¥¯¥ê¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¶Ì·ë¤Ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡¡¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡