ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催!

第1弾プログラムとして、「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜」を開催。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜

期間:2025年1月31日(金)〜 2025年6月30日(月)

場所:ステージ 18

アトラクション形式:リアル脱出ゲーム

「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜」は、館内を歩き回り、密室からの脱出を目指す完全ウォークスルー型の謎解き体験が楽しめるアトラクション。

自分たちの足と 頭脳を使って手がかりを探し、アイテムを駆使して事件を解決に導きます。

そして、今回も劇場版最新作と連動!

「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」(2025年4月18日公開予定)の前日譚となる完全オリジナルストーリーを舞台に、自らの頭脳で真犯人を追い詰める、超熱狂の“極限推理”体験を楽しめます☆

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜』ストーリー

伝統ある米花市科学館のリニューアルイベントに参加したあなた。

そこには、コナンに少年探偵団、小五郎に安室の姿も。

この日はサイエンスショーや科学と法律をテーマにしたシンポジウムが予定されており、教授たちに加え、小五郎の妻で弁護士の妃英理も招待されていたのだが…

講演が始まろうとしたその時、セキュリティシステムが作動!

あなたは爆弾とともに、建物の中に閉じ込められた!!

さあ、絶体絶命のピンチの中、爆弾を解除し、真犯人を突き止めることができるか!?

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜』登場人物

「コナン」、「少年探偵団」をはじめ、いつにもまして大活躍する!?“眠りの小五郎”こと「毛利小五郎」、「安室透」に加え、初参戦となる“小五郎の妻”「妃英理」が登場します。

江戸川コナン

見た目は子供だが、その正体は日本警察の救世主とも言われた高校生名探偵・工藤新一。

幼なじみで同級生の蘭と遊園地でデートしている最中に、謎の黒ずくめの男達に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまった。

その日以来、正体を隠すため、仮の名・江戸川コナンを名乗り、幼なじみの毛利蘭の家に居候しながら、数々の事件を解き明かす日々を送っている。

すべては自分の体を取り戻すため。帝丹小学校1年B組。

毛利蘭

新一の幼なじみ。帝丹高校2年B組。

空手部の女主将で都大会でもナンバーワンの実力を誇る文武両道の女子高生。

新一のことがずっと好きで、突然いなくなってしまった彼の帰りを待っている。

時にはコナンの名推理に、新一の面影を重ねることもあるが、コナンをはじめ、少年探偵団のことを母親のように優しく面倒見ている。

また、幼なじみの鈴木園子とは親友で、昔からいろんなことを話し合う仲。

毛利小五郎

蘭の父。探偵。

警視庁捜査一課の元刑事で、目暮警部とは古くからの付き合いがある。

毛利探偵事務所を開業しており、コナンの名推理のおかげで、“眠りの小五郎”として有名となっている。

別居中の妻・妃英理とは、蘭の必死の努力でたびたび顔を合わせることとなるが、女好きの一面が邪魔をし、素直に復縁へ向かうことは難しい。

英理や蘭のピンチには力を発揮する。

降谷零/安室透

警察庁警備局警備企画課(通称「ゼロ」)所属。

「バーボン」のコードネームで黒ずくめの組織に潜入捜査している。

また「安室透」の名で毛利小五郎に弟子入りし、探偵見習いの傍ら、探偵事務所の1階にある「喫茶ポアロ」でアルバイト中。

妃英理

毛利小五郎の妻で、蘭の母。夫婦別居中。

凛とした態度と、裁判長をも圧倒する弁論術で「法曹界のクイーン」と呼ばれる敏腕弁護士。

10年前の初公判以来、無敗の記録を誇る。事件現場では探偵顔負けの推理力を発揮することも。

愛猫の名は「ゴロちゃん」。

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜』みどころ

今回の『名探偵コナン・ザ・エスケープ』は、劇場版最新作 「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」(2025 年4月18日公開予定)と連動!

館内を歩き回り、密室からの脱出を目指す完全ウォークスルー型の謎解き体験では、自分たちの足と 頭脳を使って手がかりを探し、アイテムを駆使して事件を解決に導きます。

これまで以上に手ごたえ十分の圧倒的クオリティの謎、超リアルな登場人物たちによるド迫力のアクションに大興奮しながら、 目の前に現れた「小五郎」、「安室」たちを手助けする推理や、「コナン」たちとメッセージでやり取りをしながら爆弾の解除に挑むなど、ゲスト自身が作品世界に入り込み真犯人を突き止めていきます。

劇場版の前日譚となる完全オリジナルストーリーを舞台に、自らの頭脳で真犯人を追い詰める、超熱狂の“極限推理”体験を楽しめます☆

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜』チケット情報

チケット価格:3,980 円〜(1名/税込み/前売り、当日券共通)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア、ローソンチケット(WEB のみ)、株式会社JTB

販売開始:2024年12月9日(月)12:00〜

※入場日によって、価格が異なります。各チケット詳細ページの価格カレンダーにてご確認ください

※パークへの入場には、別途、スタジオ・パス(「1デイ・スタジオ・パス」等の入場券)が必要です。「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」をお持ちの方で、入場除外日に名探偵コナン・ザ・エスケープ 専用チケットまたはエクスプレス・パスをご利用の場合も、パークへの入場には別途スタジオ・パスが必要です

※システム障害などによりアトラクションが中止となった場合、後日返金対応を行います

※譲渡や転売行為は一切禁止します

妃英理が初登場&劇場版最新作と連動!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜の紹介でした☆

