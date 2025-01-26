ÂçÀª¤¤¤Æ¤â¡Äµð¿Í¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹³ÍÆÀ¤Î¥ï¥±¡¡µÈÂ¼ËÜÉôÄ¹¤¬Ëº¤ì¤Ì10·î¤Î²ù¤·¤µ
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏÃæÆü»þÂå¤Ë¥»¡¼¥Ö²¦¤ò2ÅÙ³ÍÆÀ
¡¡Á°ÃæÆü¤Çµð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼Ä÷¾ÏÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¥¥å¡¼¥Ð¿Í±¦ÏÓ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ïºòµ¨4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3°Ì¤ÎDeNA¤Ë3¾¡4ÇÔ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¿É»À¤ò¤Ê¤á¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÈà¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌ»»166¥»¡¼¥Ö¤Î±¦ÏÓ¤ò¾Î»¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤âº£Ç¯¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢ÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ø¤Ï¥é¥¤¥Ç¥ëÁª¼ê¤ÎÎÏ¤¬°ìÈÖÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¡¢ºòÇ¯10·î¤ÎCSÇÔÂà¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëÂçÀªÅê¼ê¤¬¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ÆÍè¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òìúí¸¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¼é¸î¿À¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¡¢ÆüËÜ°ì¤ØÆÍ¤¿Ê¤à³Ð¸ç¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë