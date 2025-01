ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の“あらゆる世界の真っただ中”で“超衝撃・超リアル”を体験できる『ユニバーサル・クールジャパン2025』

第一弾は、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』という、日本を代表する二大ミステリーが登場!

今回は、東野圭吾原作の極上ミステリーの世界に本当に入り込み、ゲスト自身が登場人物となって生身で推理できる、究極の参加型リアル・ミステリーショー『狙われた仮面舞踏会』を紹介。

物語の舞台『ホテル・コルテシア』をイメージしたブッフェ料理を堪能することもできます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『狙われた仮面舞踏会』

開催期間:2025年1月24日(金)〜6月30日(月)

開催場所:ピーコック・シアター

アトラクション形式:参加型リアル・ミステリーショー

開催回数:1日1〜3回※日により異なる/非開催日あり

チケット価格(大人・子ども共通):7,728円(税込8,500円)〜

所要時間:約120分(ショー:前半70分、ビュッフェ:後半50分)

日本が誇るミステリー作家・東野圭吾の原作「マスカレード」シリーズと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが初コラボレーション!

東野圭吾原作の極上ミステリーの世界に本当に入り込み、ゲスト自身が登場人物となって生身で推理できる、究極の参加型リアル・ミステリーショーが誕生します。

豪華絢爛の仮面舞踏会で巻き起こる事件。

自らの手で謎を解き、仮面に潜んだ真相を見破ろう!

『狙われた仮面舞踏会』ストーリー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

あなたは、「ホテル・コルテシア」にて開催されるマーダーミステリー・イベント“マスカレード・パーティ”に、招待客として参加することに――

豪華絢爛なイリュージョンとともに、華やかに開幕するかと思われたパーティ。

しかし、突如不審な映像が会場に投影され、“殺害予告”の存在も明るみに…

会場内が騒然とする中、ホテルマンに扮し潜入捜査を行っていた刑事・新田から我々に提案されたのは、パーティに潜む犯人を見つけ出し、殺人事件を未然に食い止める、新たなマーダーミステリー・ゲームだった。

あなたは、仮面の裏に隠された真相を、見破ることができるか!?

『狙われた仮面舞踏会』登場人物

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

山岸尚美(やまぎし なおみ)

ホテル・コルテシアのフロントクローク。

人の役に立ちたいと思い、昔からホテルで働くことを夢見ていた。

徹底したプロ意識を持っており、努力を惜しまない。

並外れた観察力と記憶力でお客様をもてなし、お客様の“仮面”を守ることを信念としている。

新田浩介(にった こうすけ)

警視庁捜査一課所属の若きエリート刑事。

国際弁護士の息子で、十代の前半の二年あまりをロサンゼルスで過ごす。

知能犯との対決を夢見てこの世界に入った。

生意気なところがあり、先輩刑事と衝突することも。

大胆な発想力と行動力で事件解決に貢献する。

このほかにもオリジナルキャラクターたちが登場し、極上ミステリーを盛り上げます。

『狙われた仮面舞踏会』みどころ

「ホテル・コルテシア」で開催される、仮面を身に着け食事を楽しむ華麗な宴。

そこに届く“殺害予告”にパーティは一転!

「マスカレード」シリーズの主人公である刑事「新田浩介」の要請で、会場に潜む犯人を、招待客であるゲスト自身が見つけ出すことに…。

謎が謎を呼ぶ、先の読めない複雑な人間ドラマを目の当たりにしながら、証拠を探し、容疑者の話を聞き、ゲストは刑事「新田浩介」や、ホテルマンの「山岸尚美」たちと協力し、真相に近づいていきます。

限られた時間の中、ゲストは対象人物を絞り、聞き込みを行います。

同じテーブルのゲストと情報を持ち寄って相談をすることも真相解明への近道になりそう!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

犯人を見つけなければ、誰かが犠牲になるかもしれない恐怖、自分の決断で結末が変わる緊迫感、そして、想像を超えるクライマックスに驚愕する、超本格的なリアル・ミステリーショーを体験することができます。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『狙われた仮面舞踏会』はそれぞれの決断で結末が変わる、驚異のマルチエンディング。

何度でも体験したくなる内容になっています☆

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

参加ゲストには、当日会場にて、一人一つ、パーティ用の“仮面”をお渡し。

“仮面”はチケット価格に含まれています(全10種、色や柄の選択はできません)

ミステリアスなパーティ会場で展開するアトラクションです。思い思いのパーティ・ファッションで参加するとさらに気分が高まりそうです。(ドレスコードの設定はありません)

『狙われた仮面舞踏会』ビュッフェ

ダイニング・シアター『ピーコック・シアター』らしく、料理も本格的!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ホテル・コルテシア」のメニューをイメージした、一流ホテルさながらの本格ビュッフェを楽しむことができます。

前菜はアンティパストミストとして一皿に盛り合わせた状態で提供。

トマトゼリー ジェノバ風生ハム&チーズ豚肉のパテ ドライイチジク添えシュリンプ&ベジタブルテリーヌイカのマリネ チリオイルとともにスモークサーモントラウト&ぺぺロナータ

ホテルコルテシアのロゴ入りのピックでデコレーションされ、気分も高まります。

チキンフリカッセーア(チキンのホワイトソース煮込み)白身魚のフリット&ポテトフリット豚肉のトマトパン粉焼き クランベリーソースボロネーゼのグラチネ白身魚のレモンハーブ焼きミネストローネ

温菜、メインディッシュ、デザートはビュッフェスタイルでお好きなものをお好きなだけいただくことができます。

カルボナーデ(牛肉の赤ワイン煮込み)黒米のバターライス

”仮面舞踏会”の本場であるイタリアの名物料理「カルボナーデ」(牛肉の赤ワイン煮込み)は黒米のバターライスと一緒にいただくのがおすすめ。

ライ麦パンソフトロール

深みのある味わいの「カルボナーデ」は、パンとの相性も抜群です☆

デザートは手の込んだ美しい見た目がポイント!

レモンケーキ 〜レモンピール&チェリー〜ショコラータブラッドオレンジムースアップルティーゼリーパンナコッタ・ブラックベリーソースブルーベリートルタ

ミステリーショーの余韻に浸りながらいただきたいデザートの数々。

感想戦も弾みそう!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

飲み物はフリードリンク。

ザ・プレミアム・モルツ(生ビール)ワイン(赤・白)スパークリングワインコカ・コーラジンジャーエールオレンジジュースウーロン茶ホットコーヒー紅茶(ホット)

スパークリングワインやソフトドリンクなど豊富なラインナップで、お食事にあわせて選ぶ楽しみも。

『狙われた仮面舞踏会』チケット情報

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

チケット価格(大人・子ども共通):7,728円(税込8,500円)〜

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア

販売情報:一般販売2024年12月2日(月)12:00〜

※対象年齢:10歳以上推奨

※日により価格が変動します

※価格には、食事(ビュッフェ)、ドリンク(アルコールを含むフリードリンク)代も含まれます

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれません

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを参照ください(順次公開)

公式HP:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/masquerade-mystery-show

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズの世界に没入!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『狙われた仮面舞踏会』の紹介でした。

