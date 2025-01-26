Ä¹Ã«ÀîË»á¡¢Ìó10Ç¯Á°¤ÎÈ¯¸À¤ËºÆÃíÌÜ¡¡¸ÅÁã¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾åÁØÉô¤Ï¡ÖºÍÇ½¤Ê¤¤¡£¥Ð¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Ä¹Ã«ÀîË»á¡Ê49¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢Ìó10Ç¯Á°¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É¾ÏÀ²È¡¦²¬ÅÄÅÍ»ÊÉ×»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç15Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡¢¸ÅÁã¤Î»ëÄ°Î¨ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾åÁØÉô¤ÏºÍÇ½¤Ê¤¤¡£¥Ð¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¡¢Æü»Þµ×¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¡ÊÅö»þ¤Ç¡Ë32Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Æó½Å»°½Å»Í½Å¤Î¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ö¤Ã²õ¤¹¤Î¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆÃ¤Ë¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤·¤¤»ô¤¤¸¤¥Æ¥ì¥Ó¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Öº£¤³¤½ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤È¯¸À¡×¡ÖÁá¤¯Ç¿¤ò½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£