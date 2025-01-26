ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 農業技術者が野菜苗の寒さ対策を指導 中国・武夷山市 農業技術者が野菜苗の寒さ対策を指導 中国・武夷山市 農業技術者が野菜苗の寒さ対策を指導 中国・武夷山市 2025年1月26日 14時58分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２５日、武夷山市の夢松野菜農民専業合作社で生産者に寒さ対策を指導する農業技術者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） 【新華社武夷山1月26日】中国福建省武夷山市上梅郷の農業技術者が25日、夢松野菜農民専業合作社（協同組合）と塔頂山農産品開発農民専業合作社の栽培拠点を訪れ、低温や凍害から苗を守るための対策を指導した。 ２５日、武夷山市の夢松野菜農民専業合作社で生産者に寒さ対策を指導する農業技術者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ２５日、武夷山市の夢松野菜農民専業合作社で生産者に寒さ対策を指導する農業技術者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ２５日、武夷山市の夢松野菜農民専業合作社で生産者に寒さ対策を指導する農業技術者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ２５日、武夷山市の夢松野菜農民専業合作社で生産者に寒さ対策を指導する農業技術者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） リンクをコピーする みんなの感想は？