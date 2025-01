米大リーグ(MLB)・ドジャースの大谷翔平が26日、全米野球記者協会ニューヨーク支部が主催する夕食会にVTRで出演し、英語でスピーチした。その中で触れた妻・真美子さんへの感謝の言葉に反響が寄せられている。そのスピーチの一部様子は米番組『Foul Territory』の公式Xに公開された。大谷は「今年は本当にいろいろな意味で特別な1年でした。そして、多くの人に感謝を伝えたいと思います」とし、球団のオーナーやフロント、チームメイト、スタッフ、ファンそれぞれに謝意を示した。

また、最愛の妻・真美子さんには「美しい妻へ(To my Beautiful wife )」とし、「いつも支えてくれてありがとう( thank you for always being there for me)」と日頃のサポートに感謝した。VTRではさらっと口にしていたが、SNSではこの言葉にファンが注目。「美しい妻…が嬉しい。幸せなんだね」「『妻へ』じゃなくて『美しい妻へ』って言うの感服した 流石すぎる」「To My Beautiful Wifeにキャー」「大谷翔平、美しい妻への感謝の言葉に感動! いつも支えてくれてありがとうって、最高に素敵だなー。惚れ直したわ」などとメロメロになっていた。