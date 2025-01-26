²¦¾ÀïÂè2¶É2ÆüÌÜ¡¡¸á¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡¡¼¼Ã«½÷Î®»°ÃÊ¤ËÊ¹¤¯
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë7ÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É2ÆüÌÜ¤¬26Æü¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å0»þ30Ê¬¤«¤éÃë¿©µÙ·Æ¤ËÆþ¤ê¡¢1»þ30Ê¬¤ËºÆ³«¤·¤¿¡£¸á¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÏÂçÈ×²òÀâ²ñ¤ÎÊ¹¤¼ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼¼Ã«Í³µª½÷Î®»°ÃÊ¡Ê31¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¼êÆ£°æ¡¢¸å¼ê±ÊÀ¥¤ÎÂÐ¶É¡£Éõ¤¸¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¢¥5Ï»³Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖµÞ¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐ¶É¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£±ÊÀ¥¤¬³Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ±þ¤¸¤ë¤È¡¢45¼êÌÜ¤Ë¢¥6¸Þ·Ë¤È¶ð¤òÁ°¿Ê¡£Æ£°æ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¹¶¤á¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢±ÊÀ¥¤ÏÃ¼¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¡£¡Ö¡Ê¸½¶ÉÌÌ¤Î¡Ë¢¥Æ±¶â¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¸á¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÃ¼¤ò¹¶¤á¹ç¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÃæÈ×Àï¤ÎºÇÃæ¡¢¸ß¤¤¤Î²¦¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀè¼ê¤Ï¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¼õ¤±¤¬Íø¤¤½¤¦¤À¤·¡¢±¦ÊÕ¤¬¹¤¯¤ÆÆ¨¤²¤ä¤¹¤¤¡£¸å¼ê¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤¬ÉÕ¤¯¤ÈÁá¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¡£¢¥5Ï»³Ñ¤¬2¡¢8¶Ú¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Î¾ÊÕ¤«¤é¹¶¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤æ¤¨¤Ë¸á¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¢¥5Ï»³Ñ¤¬À¸¤¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¡£Ãë¿©µÙ·Æ¤¬ÌÀ¤±¡¢±ÊÀ¥¤Ï48¼êÌÜ¢¤9Ï»Êâ¤ÈÃå¼ê¤·¤¿¡£·ãÆ®¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡¡¾ÃÈñ»þ´Ö¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢Æ£°æ¤¬6»þ´Ö4Ê¬¡¢±ÊÀ¥¤¬5»þ´Ö28Ê¬¡£