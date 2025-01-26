長野県警メンバーも！ユニバーサル･スタジオ･ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催！
第1弾プログラムとして『名探偵コナン・ワールド』を開催中！
今回は、『名探偵コナン・ワールド』のグッズ・お土産を紹介していきます。
ユニバーサル･スタジオ･ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・スーベニアなど
販売開始予定日：2025年1月30日（木）
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催。
『名探偵コナン・ワールド』は「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜」「名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜標的の絶叫車両(スリルコースター)〜」、推理ライブ・レストラン「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の3つのコンテンツが登場します。
今回は、そんな『名探偵コナン・ワールド』で楽しみたいグッズ・お土産を紹介していきます。
Tシャツ
価格：4,500円
コナンを中心に、小五郎や長野県警メンバーがデザインされたTシャツ。
パークオリジナルアートです☆
カチューシャ
価格：3,600円
コナンと蘭、眠りの小五郎がちょこんと乗ったカチューシャ。
腕時計型麻酔銃で狙いを定めるコナンにも注目！
ぶらさがりぬいぐるみ コナン
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
価格：3,200円
細部までこだわり満載のぶらさがりぬいぐるみ。
蝶ネクタイ型変声機のデザインも再現☆
ぶらさがりぬいぐるみ 小五郎
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
価格：3,200円
あの“金の名刺”を持った小五郎のデザイン。
ユニークなぶらさがりぬいぐるみは一緒にパークを楽しみたくなるデザインです。
コレクタブル缶バッジ
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
価格：1個700円
イニシャルがさりげなくデザインされたコレクタブル缶バッジ。
シークレットを含む全20種です。
それぞれの名前とモチーフがプリントされた透明カバー付き。
長野県警メンバーも登場するパークオリジナルデザインは必見！
ユニバーサル･スタジオ･ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産の紹介でした。
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書・紫舟
©東野圭吾／集英社
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
© 2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
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