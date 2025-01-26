ユニバーサル･スタジオ･ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産

写真拡大 (全7枚)

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催！

第1弾プログラムとして『名探偵コナン・ワールド』を開催中！

今回は、『名探偵コナン・ワールド』のグッズ・お土産を紹介していきます。

 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産

 

 

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・スーベニアなど

販売開始予定日：2025年1月30日（木）

 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催。

『名探偵コナン・ワールド』は「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜」「名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜標的の絶叫車両(スリルコースター)〜」、推理ライブ・レストラン「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の3つのコンテンツが登場します。

今回は、そんな『名探偵コナン・ワールド』で楽しみたいグッズ・お土産を紹介していきます。

 

Tシャツ

 

 

価格：4,500円

コナンを中心に、小五郎や長野県警メンバーがデザインされたTシャツ。

パークオリジナルアートです☆

 

カチューシャ

 

 

価格：3,600円

コナンと蘭、眠りの小五郎がちょこんと乗ったカチューシャ。

腕時計型麻酔銃で狙いを定めるコナンにも注目！

 

ぶらさがりぬいぐるみ　コナン

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

価格：3,200円

細部までこだわり満載のぶらさがりぬいぐるみ。

蝶ネクタイ型変声機のデザインも再現☆

 

ぶらさがりぬいぐるみ　小五郎

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

価格：3,200円

あの“金の名刺”を持った小五郎のデザイン。

ユニークなぶらさがりぬいぐるみは一緒にパークを楽しみたくなるデザインです。

 

コレクタブル缶バッジ

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

価格：1個700円

イニシャルがさりげなくデザインされたコレクタブル缶バッジ。

シークレットを含む全20種です。

それぞれの名前とモチーフがプリントされた透明カバー付き。

 

 

長野県警メンバーも登場するパークオリジナルデザインは必見！

ユニバーサル･スタジオ･ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産の紹介でした。

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」

続きを見る

隻眼の残像（フラッシュバック）の前日譚！ユニバーサル･スタジオ･ジャパン『名探偵コナン・ワールド2025』

続きを見る

書・紫舟
©東野圭吾／集英社
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
© 2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
© SCRAP
HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.
© Nintendo
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長野県警メンバーも！ユニバーサル･スタジオ･ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.