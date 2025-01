ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催!

第1弾プログラムとして『名探偵コナン・ワールド』を開催中!

今回は、『名探偵コナン・ワールド』のグッズ・お土産を紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・スーベニアなど

販売開始予定日:2025年1月30日(木)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催。

『名探偵コナン・ワールド』は「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜」「名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜標的の絶叫車両(スリルコースター)〜」、推理ライブ・レストラン「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の3つのコンテンツが登場します。

今回は、そんな『名探偵コナン・ワールド』で楽しみたいグッズ・お土産を紹介していきます。

Tシャツ

価格:4,500円

コナンを中心に、小五郎や長野県警メンバーがデザインされたTシャツ。

パークオリジナルアートです☆

カチューシャ

価格:3,600円

コナンと蘭、眠りの小五郎がちょこんと乗ったカチューシャ。

腕時計型麻酔銃で狙いを定めるコナンにも注目!

ぶらさがりぬいぐるみ コナン

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:3,200円

細部までこだわり満載のぶらさがりぬいぐるみ。

蝶ネクタイ型変声機のデザインも再現☆

ぶらさがりぬいぐるみ 小五郎

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:3,200円

あの“金の名刺”を持った小五郎のデザイン。

ユニークなぶらさがりぬいぐるみは一緒にパークを楽しみたくなるデザインです。

コレクタブル缶バッジ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:1個700円

イニシャルがさりげなくデザインされたコレクタブル缶バッジ。

シークレットを含む全20種です。

それぞれの名前とモチーフがプリントされた透明カバー付き。

長野県警メンバーも登場するパークオリジナルデザインは必見!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産の紹介でした。

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」 東野圭吾原作「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」 続きを見る

隻眼の残像(フラッシュバック)の前日譚!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン・ワールド2025』 隻眼の残像(フラッシュバック)の前日譚!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン・ワールド2025』 続きを見る

書・紫舟

©東野圭吾/集英社

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

© 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

© SCRAP

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長野県警メンバーも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025『名探偵コナン・ワールド』グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.