脱ぎ履き簡単なコンバースの「オールスター」が便利！スリッポンみたいに履けちゃうのにスタイリッシュなの

このたびお目見えする「ALL STAR SLIP HI / AYA KANEKO」(税込1万3200円)は、オールスターをベースにした一足。スニーカーのアッパーやシューレース、アウトソールなどを『ダークチャコール』のワンカラーで統一しています。洗練されたムードが漂う新作は、季節やコーデ問わずに幅広いシーンで活躍する予感ですね。キャンバス生地のアッパーには、色落ちと縮みの防止効果や、程よい使用感に仕上げられる「洗い加工」が施されているのも注目ポイント。アウトソール周りは素材本来のカラーを活かした、絶妙な色合いでナチュラルな雰囲気を演出していておしゃれです。ほかにも、高級感のあるアンティークシルバーをあしらったシューホールなど、細部にまでこだわりが詰まっているんですよ。サイズは22〜28/29/30cmの幅広い展開です。「オールスター」ベースでスタイリッシュなのに脱ぎ履きしやすいコンバースと人気スタイリストの金子綾さんのコラボレーションによって誕生した「ALL STAR SLIP HI / AYA KANEKO」。「スタイリッシュだけど楽に履きたい」という金子さんのこだわりが、ギュッと濃縮されているのだとか。そんなコラボスニーカーは、見た目のかわいさだけでなく、脱ぎ履きしやすいスリップ仕様をプラスしているのが推しポイントです。スタイリッシュさと快適さの両方を兼ね備えていて思わず脱帽…。今シーズンのコーディネートに、アクセントとして取り入れたいスニーカーです。付属の“ゴアシューレース”に付け替えればもっと着脱ラクチン◎さらに楽々と脱ぎ履きできるようにしたい人は、スペアで付属する「ゴアシューレース」に付け替えるのがおすすめですよ。シューレースを結び直す手間がなくなるから、まるでスリッポンのように簡単に着脱できるのがうれしいですよね。ゴアシューレースに取り替える時は、サイズ対応表を参考にしてみて。人気スタイリストとコンバースのコラボ新作が大活躍の予感ご紹介した「ALL STAR SLIP HI / AYA KANEKO」は、季節問わずに登場する場面が多くなりそう。コンバースの特設ページでは、スタリングのプロである金子さんのコーディネートを見ることができるから、ぜひ参考にしてみてくださいね。コンバース 特設ページhttps://converse.co.jp参照元:コンバースジャパン株式会社 プレスリリース