サンリオの「けろけろけろっぴ」と「かえるのピクルス」が夢のコラボレーション!! 「けろけろけろっぴ×かえるのピクルス めじるしラバーチャーム」、爆誕〜!サンリオの人気キャラクター「けろけろけろっぴ」が、同じくカエルキャラクターとして人気の「かえるのピクルス」とカエルコラボ決定!「かえるのピクルス」はナカジマコーポレーションによるカエルのぬいぐるみキャラクター。1994年に「ぬいぐるみを雑貨のようにオシャレに」をコンセプトとしたオリジナル生地スパイスミックスシリーズのぬいぐるみとして登場した、お洒落なカエルキャラクターだ。

そんな人気カエルのふたりがWで楽しめる「けろけろけろっぴ×かえるのピクルス めじるしラバーチャーム」が、2025年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに登場する。今回のコラボレーションアイテムでは、仲良しなふたりがとってもかわいい限定アートを採用。シリコンリング付きなので、傘やペットボトルなどのめじるしにも使える仕様となっている。カエルだけに雨テイストなアートが雨傘にぴったり! シリコンリングを外して、ポーチに付けてもかわいいですね。デザインは全部で6種類。どれも可愛すぎるので全部集めたくなりそう。可愛いWカエルめじるしチャームをぜひゲットしてみてね!(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128(C)1994 NAKAJIMA CORPORATION