SKY-HIが、ヒップホップアルバム『Success is the Best Revenge』を今年の夏にリリースする。

本アルバムは、SKY-HIがこれまでに積み重ねてきた全てと、これからの展望が詰まった集大成の作品になる予定とのこと。

また、アルバムの発売に向けて、SKY-HIがこれまで歩んできた“Success”を示す楽曲を今後リリースしていく。1月27日には第1弾として、「ID feat. RYOKI (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP」を配信リリース。BE:FIRSTのRYOKI、MAZZELのRYUKI、PSYCHIC FEVERのJIMMY、SB19のFELIPが客演として参加する。

タイトルの「ID」には、身分証明書(ID)や無意識的な本能/欲望の源であるイド(id)、アイドル(idol)、アイデンティティ(identity)といった意味が込められている。ヒップホップの本流であるストリートからの育ちではない彼らが、この多面的な視点から、自分がラップをする理由や自らの存在証明を、それぞれに磨き上げてきたラップスキルを駆使して提示した1曲になるという。

(文=リアルサウンド編集部)