ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、グレージュ系の配色使いがコーディネートに合わせやすい、ディズニーデザイン「ショルダーポシェット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ショルダーポシェット」ミッキーマウス

© Disney

価格:4,490円(税込)

サイズ:約13×21×2.5cm

重さ:約160g

ショルダー調節可

ショルダーベルト長さ:最短約77cm〜最長約142cm

素材:合成皮革、ポリエステル

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのショルダーポシェット。

日常使いしやすいさりげなミッキーアイテムで、グレージュ系の配色でコーディネートに取り入れやすいのもポイント!

使い勝手も良く、デイリーに活躍しそう◎

© Disney

「ミッキーマウス」は一筆書きアートで型押しで表現。

にっこり笑顔で歩いている様子が可愛いさ満点です☆

© Disney

ファスナー開閉で、中にオープンポケットが1つ・カードケースが2つ付いています。

© Disney

取り外しが可能なチェーン付きキーフックも1つ。

キーフックには、鍵などをかけておくことができます。

© Disney

前面にも背面にもそれぞれポケットが付いています。

前ポケットには出し入れする機会の多いスマートフォンを入れるのがオススメ!

© Disney

背面のポケットには「ミッキーマウス」のロゴネーム付き。

細部までこだわりが詰まっています☆

© Disney

ショルダーベルトは長さ調節、取り外しが可能です。

コンパクト設計なので、アクセサリー感覚で身につけられそう。

大人も持ちやすい程よいサイズと色使いがうれしい。

グレージュ系の配色使いがコーディネートに合わせやすい、ディズニーデザイン「ショルダーポシェット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーの一筆書きアートがポイント!ベルメゾン ディズニー「ショルダーポシェット」 appeared first on Dtimes.