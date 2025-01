セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2025年1月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 ロッツォ グランデぬいぐるみ 立ちにっこりVer.を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 ロッツォ グランデぬいぐるみ 立ちにっこりVer.

登場時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約42×27×58cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、にっこり笑顔の立ちポーズで、ボリュームたっぷりな「ロッツォ」のぬいぐるみが登場。

立った姿で飾ることができ、存在感もたっぷりです。

抱きしめがいある、ふっくら大きなサイズをしています。

太い眉に優しげな目元もかわいらしく、見ているだけで心が和みそう。

飾っても、抱きしめても癒やされる『トイ・ストーリー』グッズです!

ボリューム満点な、にっこり笑う立ち姿の「ロッツォ」

セガプライズの『トイ・ストーリー』 ロッツォ グランデぬいぐるみ 立ちにっこりVer.は、2025年1月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

