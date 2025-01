食べたい天ぷらを好きなだけ！ 旬のうまみを堪能できる、京都花街の天ぷら割烹

自腹で味わうならうまくなければいけない。自腹で訪ねるなら値ごろ感がなければいけない。そんな食いしん坊におすすめしたいのが、おまかせではなくお好みで天ぷらを味わえる店。京都の食を知り尽くした大人が集う「小粋な天ぷら店」を中井シノブさんにご紹介いただいた。

自腹で味わうならうまくなければいけない。自腹で訪ねるなら値ごろ感がなければいけない。そんな食いしん坊におすすめしたいのが、おまかせではなくお好みで天ぷらを味わえる店。京都の食を知り尽くした大人が集う「小粋な天ぷら店」を中井シノブさんにご紹介いただいた。

教えてくれる人

中井シノブ

京都在住ライター。京都を中心に関西の飲食店を取材紹介する。取材店は1.5万軒以上。趣味は外飯、外酒、猫とまったり。「あまから手帖」でコラム記事を連載中。

天ぷらと一品料理で、静かな祇園をゆったり過ごす

突き出しの後に出される天ぷらは4品。甘みのある車エビは定番

京都にも天ぷら店は増えているが、そのほとんどがおまかせコース店。天ぷらをたくさん食べたいときはそれもいいけれど、「天ぷらは数品でいいか」と思う日には、なかなか足を向けられない。天ぷら数品とおばんざいで「軽めに」というときも、好きな天ぷらを「何度もお代わりしたい」というときも、訪ねられるのがこの店だ。

カウンターの中には女将と若女将、料理長。3人で、行き届いたおもてなし

石畳の通りで知られる祇園白川南通や巽橋など名所からもすぐ。京都の中でもひときわ情緒ある新門前通にあって、静かに食事を味わえる天ぷら割烹。暖簾をくぐって格子戸を開けると、すっと伸びる美しい木のカウンター。奥には坪庭が見え、すっと心が和らぐ。ゆったりと寛げるカウンター席は、酸いも甘いもかみ分けた大人の客でにぎわっている。

左から若女将のいっちゃん、女将の山田あきさん、料理長のだいちゃん

女将の山田あきさんは、祇園南座前で長らく小料理屋を営んでいたが、「好みの天ぷらを好きな数だけ食べられる店があれば」と、2023年3月に一念発起して現在の場所で「ぎをん川柳」を開いた。京都の割烹で腕を磨いた料理長のだいちゃんとソムリエ資格を持つ若女将のいっちゃんが脇を固め、抜群の連携で客をもてなす。

天ぷら4品と一品料理ではじめ、その後は好みのネタを揚げてもらう

突き出しの「えびいものポテサラ」は日本酒も進む味わい

まず用意されるのは、天ぷら4種とお造り、おばんざいとご飯の軽いコース。カウンターに座ると定番の車海老をカラッと揚げてくれ、後は好みを聞きながら、野菜の天ぷらを3種。天ぷらはこれで十分という時は、この後は、うに、とろ、いかを山葵と醤油で和え、焼きのりで巻いて食べる店の名物「うとい」や季節野菜のおひたしでゆっくりお酒を味わうのもいい。

魚介類は1品500〜1,000円くらい

もう少し、季節の食材を天ぷらでというならば、キアラやホタテ、伝助穴子、アンコウ、キス、シシャモなど日替わりで10種ほどを用意する魚介類から、食べたいものを選んで揚げてもらう。中には、一通り全部と言う人もいれば、車海老をお代わりと言う人もいる。そのあたりのフレキシブルさが、おまかせコースとは違う使いやすさだ。天ぷらの合間には、おばんざいなど箸休めを味わいながら、じっくり飲む。

季節の野菜もおよそ10品。500円〜

「野菜を揚げてほしい」とリクエストすると、大皿に盛った小蕪やマコモダケ、カボチャ、レンコンなど、今日おいしい野菜を薦めてくれる。春にはタケノコ、秋には松茸、冬にはえび芋や堀川ごぼうといった、その時季だけの野菜も並ぶ。分量も相談にのってくれるから、ほかの料理との兼ね合いも考えて注文したい。

音をあげて目の前で揚げられる天ぷらは熱々! 調理の様子を眺めるのも楽しみの一つ

天ぷらでもおいしい「子持ちししゃも」。プチッとした食感と独特の風味があって抜群

天ぷら店の楽しみの一つは、カウンター内での調理の様子を感じられること。この店でも、カウンターのほぼ真ん中に天ぷら鍋が置かれ、料理人が食材を鍋に入れる様子、揚がり加減を見ながら取り出す様子を眺められる。

綿実油で揚げるから、カラッとしてあっさり

コットンシードから抽出する綿実油100%で揚げる天ぷらは、さらっとして油っぽさがない。氷水に冷たい卵と冷凍保存した小麦粉を合わせ、空気を入れるようにしながらサックリ混ぜた衣もポイント。食材をくぐらせる程度に衣をつけ、カラッと揚げる。衣をつけたししゃもを鍋に入れると、じゅわ〜っと音がして、泡がパチパチと上がってくる。しばらくすると、かぐわしい香りがただよい、それだけでうれしくなる。

子持ちのししゃもはぷちぷち感がやみつきになる

揚げたて熱々の天ぷらが目の前の皿に。「子持ちししゃも」は、プチッとはじけるような卵の食感とほの苦い味わい。思わず「もう一尾」と言いたくなる。お皿に添えられた「きゅうりの塩もみ」がまたおいしい。爽やかな青みが、天ぷらを進ませる呼び水になる。

女将のもてなしと楽しい会話もこの店が人を呼ぶ理由

「京壬生菜とキクラゲ、まつたけのおひたし」は、口直しの一品。

カウンターに立つ女将や若女将との会話もお酒を進ませる

麗しい和服姿で客をもてなす女将に惹かれ通う客も多い。「どこから来はったんですか」「白身魚を紫蘇で巻いてとか、レンコンを一切れだけ揚げてとか、遠慮なく言うてくださいね」と、はんなりした京ことばで話しかけられると、ついついもう一杯と酒が進む。

〆は、かき揚げの天丼か天茶漬けで!

〆はかき揚げ、そのままでも天丼や天茶漬けにしても

基本コースの〆に出される「かき揚げ」は、そのまま天然塩や天つゆをつけて食べるのもいいし、天丼や天茶漬けにするのもいい。サクッとかみしめると桜エビや野菜の持ち味が、じんわりとしみだしてくる。天丼にすればボリューミーに、天茶漬けにすれば油を流してくれる一品にと、こちらも自分好みにリクエストできるからうれしい。

桜エビ、玉ねぎ、水菜などかき揚げの具材に衣を加えて混ぜ合わせる

「天丼」には、卵の天ぷらがのせられ濃厚な味わいに

白ご飯の上にかき揚げと卵の天ぷらをのせて出される「天丼」。濃い味わいの卵の黄身が天ぷらにからまって、濃厚でいてまろやか。「天丼」として半分ほど味わった後、お茶をかけてお茶漬けにする1品で2度おいしい食べ方も。

デザートは優しい甘みの「バウムクーヘンの天ぷら」で

食事の後は「バウムクーヘンの天ぷら」と温かいお茶でほっこり。食べたかった天ぷらを満喫した充実感が押し寄せる。お酒は、ワインや日本酒はもちろんのこと、シェリーハイボールやシャンパンなども。シェリーハイボールと天ぷらの意外な相性の良さにも驚かされる。

格子戸に染め抜きの暖簾が美しい

おいしい天ぷらを味わった後は、しだれ桜と柳の並木が美しい白川沿いや、八坂神社までの参道など祇園の街を散策。京都らしい一夜を過ごせる。

<店舗情報>◆ぎをん 川柳住所 : 京都府京都市東山区西之町227-3TEL : 050-5600-6643

※価格は税込。

文:中井シノブ 撮影:高嶋克郎

