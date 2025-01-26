松島輝空

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　◆卓球　全日本選手権（26日、東京体育館）

　男子シングルスの準決勝が行われ、初優勝を目指す松島輝空（木下グループ）がパリ五輪代表の張本智和（智和企画）を4―1（13―11、9―11、11―7、13―11、11―7）で破り決勝進出を決めた。　張本智は初の連覇はならず。史上最年少優勝を目指し女子シングルスで決勝進出を決めている妹の美和（木下グループ）との「きょうだいV」は惜しくもならなかった。

　準決勝のもう1試合はパリ五輪代表の篠塚大登（愛知工大）が4―1（11―2、11―6、10―12、11―9、11―3）で谷垣佑真（愛知工大）との

「同門対決」を制した。

　女子は張本美と3連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が対戦。2年連続でファイナルでの顔合わせとなった。

 

◆全日本選手権・男女シングルス過去10大会の優勝者

開催年　　男　子　　　女　子　

15年　水谷　　隼　石川　佳純

16年　水谷　　隼　石川　佳純

17年　水谷　　隼　平野　美宇

18年　張本　智和　伊藤　美誠

19年　水谷　　隼　伊藤　美誠

20年　宇田　幸矢　早田　ひな

21年　及川　瑞基　石川　佳純

22年　戸上　隼輔　伊藤　美誠

23年　戸上　隼輔　早田　ひな

24年　張本　智和　早田　ひな