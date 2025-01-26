◆卓球 全日本選手権（26日、東京体育館）

男子シングルスの準決勝が行われ、初優勝を目指す松島輝空（木下グループ）がパリ五輪代表の張本智和（智和企画）を4―1（13―11、9―11、11―7、13―11、11―7）で破り決勝進出を決めた。 張本智は初の連覇はならず。史上最年少優勝を目指し女子シングルスで決勝進出を決めている妹の美和（木下グループ）との「きょうだいV」は惜しくもならなかった。

準決勝のもう1試合はパリ五輪代表の篠塚大登（愛知工大）が4―1（11―2、11―6、10―12、11―9、11―3）で谷垣佑真（愛知工大）との

「同門対決」を制した。

女子は張本美と3連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が対戦。2年連続でファイナルでの顔合わせとなった。

◆全日本選手権・男女シングルス過去10大会の優勝者

開催年 男 子 女 子

15年 水谷 隼 石川 佳純

16年 水谷 隼 石川 佳純

17年 水谷 隼 平野 美宇

18年 張本 智和 伊藤 美誠

19年 水谷 隼 伊藤 美誠

20年 宇田 幸矢 早田 ひな

21年 及川 瑞基 石川 佳純

22年 戸上 隼輔 伊藤 美誠

23年 戸上 隼輔 早田 ひな

24年 張本 智和 早田 ひな