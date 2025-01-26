àÅÂÆ²Æþ¤êá¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤æ¤Ç¤¢¤¬¤ê¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤°¤Ç¤ó¤°¤Ç¤ó¤Ë¡Ä¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¡Ö¤â¤¦¤¢¤«¤ó¡£¿´Â¡¤ä¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×FANTASTICS from EXILE TRIBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÌÚÍ¦À¬(27)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÇ´é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥Ê¹ç½É¤Î»þ¤Î¡£2ËçÌÜ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¸å¤ËÆüËÜ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤äÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤Ç¤°¤Ç¤ó¤°¤Ç¤ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤¿´é¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿´é¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤°¤Ç¤ó¤°¤Ç¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¸À¤¦»ö¡©¡×¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¤¢¤«¤ó¡Á¡£¿´Â¡¤ä¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤°¤Ç¤ó¤°¤Ç¤ó¤ä¤Ð¤¤è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤æ¤»²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥á¥í¥á¥í¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÈþ¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤Î´é¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö°ìËçÌÜ¤Ç¿´Â¡»ß¤Þ¤ê2ËçÌÜ¤Ç¡¢¤Õ¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ÖVOCAL BATTLE AUDITION 5¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢FANTASTICS¤Ë²ÃÆþ¡£20Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥Í¥¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖËÍ¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤À¤±ËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â³èÌö¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖViVi¡×¤Î¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NOWÉôÌç¤Ç23Ç¯²¼È¾´ü¡¢24Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÇÏ¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡£