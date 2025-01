「すみっコぐらし」の大規模体験型イベント、ひらかたパークで関西初開催！

サンエックスは3月15日〜6月29日の期間限定で、「すみっコぐらし」の大規模体験型イベント「すみっコぐらし わくわくパーク〜みんなでつくる にじいろのおもいで〜」を、ひらかたパークにて関西初開催します。

■「すみっコぐらし」の世界に浸れる大規模体験型イベント

すみっコぐらしは2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

同イベントは、2024年9月21日〜2025年1月13日まで日本モンキーパークで初開催され、約45,000名が来場しました。

会場では「すみっコぐらし」の世界に浸りながら、楽しいしかけ遊びやフォトスポットの体験型展示の他、イベント限定グッズの販売など記憶に残る特別な思い出作りを楽しめます。

ぜひ、関西初の会場でも同イベントを楽しんではいかがでしょうか。

■実施内容

雨上がりのよく晴れたある日にあらわれた「にじいろゆうえんち」にかかっている大きな虹のふもとで願い事をすると夢が叶う言い伝えが……。

すみっコたちと一緒に大きな虹を探しに行くストーリーをコンセプトに、会場内では特別な衣装を着て写真撮影が楽しめる「なりきり写真館」や、ヒントを元にお庭に隠れたたぴおかたちを探す「なぞときガーデン」など、体験型展示を通して、すみっコぐらしの世界観を存分に楽しめる内容となっています。

また、同期間中にメインビジュアルをモチーフとしたグッズやイベント限定商品を多数販売します。

<入場特典>

イベント入場券購入者全員に、「パスポート風ステッカー」(全5種、ランダム配布)をプレゼントします。

■開催概要

「すみっコぐらし わくわくパーク〜みんなでつくる にじいろのおもいで〜」

期間:2025年3月15日〜6月29日 ※期間中休園日あり

時間:10:00〜17:00(最終入場 16:30)

会場:ひらかたパーク イベントホール ※別途ひらかたパーク入園料が必要です

住所:大阪府枚方市枚方公園町1-1

URL:https://www.hirakatapark.co.jp/sumikko-wakuwaku/

©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(エボル)