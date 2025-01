【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」　第６回：鏡の世紀――テクノ・ユートピアニズム再考

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。

第1回:21世紀の美学に向けて第2回:探索する脳のミメーシス第3回:アウラは二度消える第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去第5回:電気の思想――マクルーハンからクリストファー・ノーランへ

1、鏡=シミュレーションのゲーム

21世紀という時代は、日系二世の建築家ミノル・ヤマサキの設計したニューヨークのWTC(世界貿易センター)が、2001年のアメリカ同時多発テロで崩壊したことに始まった。巨大な二つのタワーが鏡像のように向かいあったWTCについて、ジャン・ボードリヤールが『象徴交換と死』(1976年)で次のように評したことは、よく知られている。

二つの塔は、お互いに見つめあうことで、類似性という威信をいっそう高めるわけだ。つまり、これらの塔がお互いに指示しあっているのは、モデルという観念であって、それぞれの塔がお互いに相手のモデルになっている。こうした双生児的性格のもつ価値はもはや相手を乗り越える価値ではない。(※1)

ボードリヤールによれば、世界貿易センターのツインタワーは「二重化という眩暈のなかでひとつのシステムが閉ざされたことの明らかなしるし」である。誰がいちばん高いかを競う近代の進歩のゲームではなく、二進法の数列のような双生児が、エンドレスに反射し模倣しあっては、富を加速度的に増大させてゆくシミュレーションのゲーム――それが、世界貿易センターという静粛な「しるし」から浮かぶ資本主義の肖像である。そこにはもはや外部はないし、がむしゃらな発展の物語もない。ただ、お互いに見つめあい、お互いを模倣する≪鏡のゲーム≫が、無感覚の静寂のなかで続くだけだ。

イスラム過激派のアルカイダは、この双生児的な建築物にアタックし、システムを閉ざす鏡のゲームの象徴を崩落させた。だが、皮肉なことに、それは鏡=シミュレーションの時代の終わりではなく、むしろその開幕を告げる号砲になったように思える。

実際、21世紀のプラットフォーム企業はユーザーの挙動をシミュレートし、その行動を予測することによって莫大な富を獲得する一方、ユーザーどうしはエコーチェンバーの内部で同質の意見を反射(反響)しあうように誘導されている。かたや生成AIは、与えられた問いへの回答をまさに「反射的」に出力するが、その答えそのものが、大量に学習されたデータの反映=反射である。情報社会の富の基盤になったのは、まさにこのような≪鏡のゲーム≫のエンドレスな続行なのだ。

※1 ジャン・ボードリヤール『象徴交換と死』(今村仁司+塚原史訳、ちくま学芸文庫、1992年)166頁。なお、記念碑的な建築を望ましくないと考えたミノル・ヤマサキは、重厚長大なものが粗野なものに転じることを強く懸念していた。彼によれば、建築とはそのマッシブな威容によってではなく、美しい静寂によって評価されるべきものである。ボードリヤールがWTCという二進法のプログラムに見出したのも、このヤマサキ好みの静粛性のもつ反記念碑的な性格だと言えるだろう。

2、情報論的な思想に内在する鏡のテーマ

21世紀のメディアを特徴づけるのは、この鏡のもつ反射性あるいは即時性(第4回参照)である。メディアは人間を模倣し、人間はメディアを模倣する。メディアは人間を利用し、人間はメディアを利用する。メディアが人間であり、人間がメディアである――このめくるめく即時的な反射には内在的な終わりがない。テロで破壊されたはずのツインタワーは、むしろ無限の断片となって、情報環境のなかで再生されたように思える。

ミノル・ヤマサキが世界貿易センターを設計し、ボードリヤールがそのツインタワーを資本主義の肖像と見なした1970年代が、21世紀という「鏡の世紀」の準備期間になったのは確かである。もっとも、この鏡(シミュレーション)のテーマが、20世紀半ばの初期の情報論的な思想にすでに内在していたことにも、注意を向けるべきだろう。

現に、1940年代以降の計算機科学者たちは、人間の思考のシミュレーションを自らの課題としてきた。「われわれが思考するごとく」(ヴァネヴァー・ブッシュ)や「マン・コンピュータ・シンビオシス(人間・機械共生体)」(リックライダー)のような標語は、コンピュータと人間を相互に関連づけようとする彼らの欲望を明示している(※2)。しかも、ブッシュらが機械によって人間の知能をシミュレートしようとするとき、実は人間の知能こそが機械をモデルにして理解されている。つまり、彼らは人間と機械を、お互いを照らす鏡の関係に置いたのである。

この人間と機械の相互作用を新たな学問分野として確立したのが、サイバネティクスの創始者ノーバート・ウィーナーであった。その主著『人間の人間的な利用』(邦題『人間機械論』/1954年に改訂第二版刊行)で強調されるように、ウィーナーは生命(人間)と機械を区別しない。なぜなら、生命も機械もエントロピー(無秩序)の増大という宇宙の流れに抗して、エントロピーを減少させる組織と秩序を備えた「飛び地」だからである。問題は、この組織と秩序が、いかなるコミュニケーションによって形作られるかにある。

ウィーナーは機械と人間、あるいは機械と機械のコミュニケーション(通信)が今後いっそう増大すると予想した。サイバネティクスとは、このコミュニケーションを工学的に「制御」するための学問である。ウィーナーによれば、サイバネティクスの生み出す秩序は、ファシズムのような強権的で抑圧的なもの、つまり人間を非人間的にがんじがらめにするシステムではない。それはむしろ、絶え間ないフィードバック(学習)を通じて――つまり人間と機械、あるいは機械と機械がお互いを修正し模倣することによって――、敵意に満ちた環境のなかに「飛び地」を設置する柔軟な情報システムである。ウィーナーはこのフィードバック・システムの作動を、「人間の人間的な利用」という意表をつく言葉で呼んでいた。

生命と機械をともに情報システムとして把握した20世紀半ばのウィーナーのサイバネティクスは、まさに革新的な思想であり、その後のテクノ・ユートピアニズムの核となった。ただし、ウィーナー自身は決して楽観的なユートピア主義者ではなく、あくまでエントロピーの増大という下降と死を不可避と見なす立場から、滅亡への流れに一時的にでも抗する「飛び地」の役割を、サイバネティクスに期待したのである。人間の生を「難破船」にたとえる以下の厳粛な言葉には、ウィーナーの思想が凝縮されている。

ある意味で確かにわれわれは死を宣告された一惑星上の難破船の乗客である。にもかかわらず、難破に臨んでも人間の体面と人間の価値とは必ずしも全く消滅しはしない。そしてわれわれはそれらを十分重んじなければならない。われわれは滅びてゆくであろう。しかしわれわれはそれをわれわれの尊厳にふさわしいと思える仕方で迎えようではないか。(※3)

ユダヤ系の神童であったウィーナーにとって、この世界には永遠の幸福などは存在せず、エントロピーや死や絶滅を忘れた進歩主義は薄っぺらな虚妄にすぎなかった。しかし、ウィーナーの影響を受けて出てきたテクノ・ユートピアニズムは、むしろこのエントロピーの問題を忘れて、人間の解放と進歩を「鏡」のメタファーを用いながら、留保なく語るようになってゆく。今日のユートピア主義において、人間は難破船の乗客ではなく、安全を確保されたデジタルな鏡=シミュレーションの国の住人として象られているのだ。

※2 ブッシュやリックライダーの代表的な論文は、西垣通編『思想としてのパソコン』(NTT出版、1997年)に収録されている。

※3 ノーバート・ウィーナー『人間機械論 第2版』(鎮目恭夫他訳、みすず書房、2014年)39頁。なお、このウィーナー的な屈折をメタフィクションとして再創造したのが、1960年代のトマス・ピンチョンの小説である。

3、カウンターカルチャーとサイバーカルチャーの融合

現に、2010年代の後半以降は「鏡の世紀」をそのまま反射したような楽観的な情報社会のヴィジョンが、しきりに宣伝されるようになった。それが「ミラーワールド」である。ミラーワールドとはデジタル世界に構築された物理世界のツイン(双子)であり、ARやVRの技術がその世界への入口となる。そこでは、もはやスクリーンという媒介物も不要であり、人間はこの「鏡の国」にダイレクトに没入するとされる。ここ数年は、仮想性をいっそう強めたメタバースのほうがよく話題になるが、それもミラーワールドと同根である。

ケヴィン・ケリーは「インターネットの次に来るもの」の筆頭にミラーワールドを挙げて、近い将来、すべてのものがミラーワールドにデジタルツインをもつと断言している(※4)。ケリーによれば、惑星全体はいずれカメラで埋め尽くされ、物理空間のすべてがリアルタイムで逐一データ化され、相互に接続された上に検索可能になる。このミラーワールドが完成した暁には、歴史は「動詞」になり、時間をスクロールして世界を前のヴァージョンに戻すことも可能になるだろう……。

むろん、万物の流れをそのまま動詞的にデータ化するといっても、その莫大なデータがどこに保存され、誰に管理されるのか、天文学的なコストを誰が負担するのかは判然としない。百歩譲って完璧なデジタルツインが作成可能だとしても、このカメラだらけのハイパー監視社会がなぜ必要で望ましいのかも説明されない。ケリーはこの変化をほとんど自明の理のように語るが、それ自体が典型的なイデオロギーである。彼の語るデジタルツインは、世界の忠実なコピーではなく、そこから都合の良い面だけを取り出しているにすぎない――現に、戦争や疫病や飢餓はミラーワールドには存在しないことになっているし、プライバシーの問題も無視されているのだ。

それでも、21世紀のミラーワールドないしメタバースの構想が、デジタル社会の中核的な欲望に連なっていることは確かである。思想史をさかのぼれば、それが、半世紀前のカウンターカルチャーとサイバーカルチャーの融合にルーツをもつことが分かる。このテーマで優れた研究書を書いたフレッド・ターナーが指摘するように、1960年代後半にサンフランシスコのフラワーチルドレン(ヒッピー)が、シリコンバレーのテクノロジストと出会ったことが、ケヴィン・ケリー流の「デジタル・ユートピアニズム」の起源にある。

ケリーはもともと、スチュアート・ブランドの『ホール・アース・カタログ』に関与した後、『Wired』の初代編集長となった著述家である。ブランドはベトナム反戦やヒッピー、LSD等を含む1960年代後半のカウンターカルチャーの流れを汲みながら、ウィーナーのサイバネティクスやバックミンスター・フラーのダイマクション(「最小で最大を成す」の意)等を背骨として、物質的な現実を「情報システム」として理解するという新しい世界像を、スティーヴ・ジョブズをはじめとする若いアメリカ人の読者に注入した。既成の文化への反発は、コンピュータとサイバネティクスという新たな受け皿を得て、巨大なサイバーカルチャーを結晶化させたのである。

ここで重要なのは、世界を情報システムと見なすサイバネティクス的な態度が、全体性にアクセスする道を開いたことである。ブランドの『ホール・アース・カタログ』はその名の通り、地球という全体システムをいわば神の視点から再配置する。『カタログ』の読者ひとりひとりは、既存の個別の文化に囚われることなく、相互に接続された情報システムを、活発なフィードバックを通じて自由に操作する能力を手にするだろう。このサイバネティクス的な世界像は、ケリーの編集する『Wired』にも受け継がれる。ケリーはvivisystem(機械が生物学的なパターンを模倣する段階に到ったシステム)のアイディア等を掲げながら、生物のように動く情報環境を理解し制御するデジタル社会のエリート像を描き出し、それが『Wired』のテクノリバタリアン的な思想の土壌となった(※5)。

そう考えると、ミラーワールドが偶発的に出てきた流行語ではなく、むしろこの半世紀のテクノ・ユートピアニズムの直系であることが分かる。人間を含めて森羅万象がデータ(情報)になり、歴史が「動詞」になり、それらすべてがアクセス可能で操作可能になるというケリーの万物理論は、ノーバート・ウィーナーとスチュアート・ブランド、サイバネティクスとカウンターカルチャー、テクノロジストとヒッピーの結婚の所産なのである。

※4 ケヴィン・ケリー「ARが生み出す次の巨大プラットフォーム」(松島倫明訳)『WIRED』(第33号、2019年)。

※5 Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, The University of Chicago Press, 2006, pp.5, 92, 200, 236. 日本でも、ケリーの影響を受けた落合陽一が、自然そのものを計算機と見なす立場から「デジタルネイチャー」という標語を展開しているが、これもウィーナー以降のテクノ・ユートピアニズムの直系である。日本語で読めるスチュアート・ブランドの紹介としては、池田純一『ウェブ×ソーシャル×アメリカ』(講談社現代新書、2011年)が好著である。

4、カウンターカルチャーの反転

世界の鏡ないしツイン(双子)としてのもう一つの世界――それはカウンターカルチャーの想像力を吸収した情報社会論が、長く夢見てきたユートピアである。この「鏡の国」は現実と同じくらい豊かであり、かつ人間の自由を最大化する動的なデジタル世界として描かれる。このテクノ・ユートピアニズムは、われわれの生きる「鏡の世紀」に流布する物語やイメージに、すでに深く浸透している。

例えば、メタバースの業者は「なりたい自分になれる」ことをしきりに宣伝する。自己が一種の情報システムなのだとしたら、確かにその情報を操作し制御することによって、自己のイメージを任意に変更できるだろう。人間は物理的存在から情報的存在に変わることによって、あらゆる束縛から解放され、その自由を最大化することができる――この自己の「最適化」の物語は、まさにウィーナーの言う「人間の人間的な利用」の完成であるとともに、個人の解放をめざすカウンターカルチャーの理想の結実でもある。

加えて、日本ではカウンターカルチャーがオタクカルチャーと交差したことも重要である。情報テクノロジーの力で「なりたい自分になれる」というとき、日本ではその宣伝が往々にして、アニメや漫画やゲームのイメージでラッピングされるのだ。メタバースの論客がしばしばオタク系の美少女キャラになりすましたりするのも、その一例である(そこには当然、シリコンバレーの経営者や著述家にも共通するジェンダー的な偏向もある)。裏返せば、日本のオタク系のキャラ文化は、ITの宣伝に場を貸すことによって、いっそう栄えたとも言えるだろう。人間を操作可能な情報システムと見なすサイバネティクスの世界像は、日本ではオタク系の文化と共進化を遂げてきた。

ただ、2020年代から情報社会の歴史を振り返ったとき、これらの楽観的なストーリーに対しては大きな疑義が生じざるを得ない――それは、カウンターカルチャーに由来するテクノ・ユートピアニズムが、果たして人間の解放に寄与したのか、カウンターカルチャーの望んだ解放の理想はすでに反転してしまったのではないかという疑問である。現代のフィードバック・システムは「なりたい自分になれる」というメタバースの宣伝文句とは裏腹に、むしろ「人間の人間的な利用」には逆行しているのではないか。

現に、VRという概念の創始者ジャロン・ラニアーが辛辣に述べるように、ソーシャルメディアの発生させるフィードバックは、人間を右にするのでも左にするのでもなく「下」にする。ソーシャルメディアは脳の報酬系に作用し、ユーザーをそれに依存させるが、その場合の報酬は本物の富ではなく「他者からの注目を集めること」に集中しているため、人間はたやすく下劣な行為に導かれる。そこは「ドーパミン主導の短期的なフィードバックループ」(フェイスブックの元幹部の言葉)が支配しているが、そのフィードバックを加速させるのはもっぱら負の感情である。ラニアーが言うように、それは「恐れや怒りなどの否定的感情は、肯定的感情よりずっと簡単に人の心に沸き上がり、より長く留まり続ける」からだ(※6)。

このような負の感情の上昇は、情報社会のダークサイドを拡大する。例えば「ソーシャルメディアには、オールドメディアでは報じられない真実がある」という類の主張は、カウンターカルチャーの反逆的な気分を引き継いでいる。このような反抗的なメッセージが広まりやすいのは、そこでまさに「恐れ」や「怒り」を核とするフィードバックループが組織されるからだ。しかし、ソーシャルメディアは今や少数のカウンターどころか、それ自体が巨大な権力の源泉となった。しかも、それは確かに人間の心の動きを鏡のように反射してはいるものの、そのデジタルの心は本来の心を極度に制限したものにすぎない。

ゆえに、ラニアーはまともなソーシャルメディアが出てくるまで、今のソーシャルメディアのアカウントを削除しようと呼びかけている。つまり、真に「キャンセル」されるべきなのは、不祥事をしでかした個々の悪人よりも、情報社会のダークサイドを拡大したソーシャルメディアそのものなのだ。しかし「アカウントを削除する」という誰にでもできる単純なボイコットこそが難しい――それはアルコールやニコチンへの依存症が解消しがたいのと同じである。要するに、情報社会はサイバネティクスとカウンターカルチャーの理想を「半ば」実現したことによって、かえってそれらから遠く離れてしまった。この苦境から抜け出る道については、本連載の後半で改めて問題にしたい。

※6 ジャロン・ラニアー『今すぐソーシャルメディアのアカウントを削除すべき10の理由』(大沢章子訳、亜紀書房、2019年)19、33、50頁。